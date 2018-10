MotoGP | GP Australia 2018 | luci e ombre in casa Yamaha La rinascita di Viñales e la

Video/ MotoGP : highlights Gp Australia 2018 e classifica piloti : grande vittoria di Vinales! (Phillips Island) : Video Motogp: gli highlights e i momenti salienti del Gran Premio d'Australia 2018. Ecco come si presenta la classifica piloti dopo la gara di Phillips Island.(Pubblicato il Mon, 29 Oct 2018 05:05:00 GMT)

MotoGP - Vinales vola in Australia : Gioia per Maverick Vinales in Australia. Lo spagnolo sgasa davanti a tutti al traguardo nel Gran Premio d'Australia nella classe MotoGp, dopo 25 gare senza successi per la Yamaha. Il resto del podio è ...

MotoGP - GP Australia. L'editoriale di Guido Meda : 'Yamaha per uno - Ducati per tutti' : incredibile come certe piste abbiano il potere di trasformare persone, situazioni, valori. Phillip Island, Australia, è da sempre una storia a sé . Una pista con sole due frenate e molte curve di ...

MotoGP - GP Australia 2018. La Yamaha torna alla vittoria dopo 25 gare - Maverick Vinales in lacrime al traguardo : L'attesa è finita. Maverick Vinales conquista il suo primo successo stagionale in Australia e pone fino al digiuno di vittorie più lungo nella storia della Yamaha: 25 gare senza successi , l'ultimo ...

CLASSIFICA MotoGP/ Vinales ha vinto il Gp d'Australia e punta Valentino Rossi : CLASSIFICA MOTOGP: il Mondiale Piloti in vista del Gp Australia 2018 Phillip Island. Marquez già campione del Mondo, duello fra Dovizioso e Rossi.

MotoGP - GP Australia : Zarco tampona Marquez a 300 km/h - incidente spettacolare VIDEO : Marquez al termine della gara spiega: "Non ho capito subito cosa fosse successo, ho solo sentito una grande botta. In ogni caso si è trattato di un incidente di gara, può succedere, soprattutto in ...

