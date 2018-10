Moto2 | Fenati patteggia | dal 21 febbraio potrà tornare a correre

Moto2 – Fenati chiede il patteggiamento : il Tribunale Federale stabilisce la data del suo rientro in pista : Romano Fenati, dopo aver richiesto al Tribunale Federale di Roma il patteggiamento, ha conosciuto la data in cui potrà tornare in pista Era prevista oggi a Roma nel palazzo delle Federazioni Sportive di viale Tiziano 74 l’udienza del Tribunale Federale nel procedimento a carico di Romano Fenati. Prima dell’avvio del dibattimento, Fenati e i suoi difensori hanno chiesto un patteggiamento rappresentando le scuse di Fenati per ...

Moto2 - lunedì la prima udienza del Tribunale della FMI per discutere sul caso Fenati : Nella giornata di lunedì comincerà il procedimento disciplinare nei confronti di Romano Fenati, fissata dunque la prima udienza davanti al Tribunale della FMI lunedì 29 ottobre alle ore 11 avrà luogo nel palazzo delle Federazioni di viale Tiziano 74 a Roma l’udienza del Tribunale Federale della Fmi nel procedimento disciplinare a carico di Romano Fenati. Il pilota romagnolo è stato sospeso dopo il Gp del Mugello, quando spinse la ...

Moto2 – Fenati pensa al ricorso : ecco i motivi per cui il pilota si appella al Tas : Fenati pensa al ricorso al Tas: il 22enne di Ascoli Piceno ‘contro’ i motivi che hanno portato ai provvedimenti nei suoi confronti Di ieri la notizia che la Repubblica di Rimini ha deciso di indagare Romano Fenati per “violenza privata”, dopo le batoste che il giovane pilota ha ricevuto sia dai team che dalle Federazioni. Il 22enne di Ascoli Piceno non potrà gareggiare fino all’anno prossimo, poichè la ...

Moto2 - non c'è pace per Fenati : indagato per violenza privata : Fenati si è mostrato pentito per il suo gesto ed ha dichiarato di aver chiuso con il mondo delle corse, mentre Manzi, che in un primo momento aveva detto di non voler perdonare il suo collega, ha pou ...

Moto2 - Romano Fenati indagato dalla Procura di Rimini per violenza privata : Continuano i problemi per Romano Fenati in seguito al folle gesto fatto durante la gara di Moto2 sul circuito di Misano, in cui aveva pinzato il freno di Stefano Manzi ad oltre 200 km/h. Come riportato dall’Ansa il pilota ascolano è indagato dalla Procura di Rimini per violenza privata. La Procura ha aperto un’inchiesta d’ufficio ipotizzando un reato meno grave rispetto al tentato omicidio per cui il Codacons aveva preannunciato un ...

Moto2 – Fenati nei guai! Aperta un’indagine per violenza privata : Romano Fenati indagato per violenza privata: la Procura della Repubblica di Rimini apre un’indagine Romano Fenati ancora nella bufera: se si pensava ormai che le acque si fossero calmate e che il caso fosse stato definitivamente archiviato dopo la decisione della Federazione internazionale di togliere la licenza al 22enne di Ascoli Piceno fino a fine anno, ecco arrivare all’improvviso una brutta batosta per il giovane ...

Moto2 - Alex Zanardi va controcorrente : “Fenati? Deve essergli data la possibilità di riscattarsi” : Alex Zanardi ha parlato del caso Fenati, chiedendo alla MV Agusta di dare la possibilità al pilota di riscattare il suo brutto gesto Un gesto brutto, utile anche a migliorare. Si dice che dagli errori si impara, potrebbe farlo anche Romano Fenati, protagonista del caso che ha spaccato la Moto2. LaPresse/Alessandro La Rocca Il pilota italiano ha premuto il freno della moto di Manzi a 200 km/h, un comportamento da condannare certo, ma che ...

Moto2 – Adesso è ufficiale : la FIM ritira la licenza di Fenati - il comunicato stampa : La FIM conferma il ritiro della licenza di Romano Fenati fino alla fine della stagione 2018: il comunicato stampa ufficiale La notizia era nell’aria ormai da ieri sera, ma Adesso è arrivato il comunicato stampa ufficiale che conferma quanto circolava nel web da ore ormai: la FIM ha deciso di ritirare la licenza di Romano Fenati fino alla fine del 2018. Il 22enne di Ascoli Piceno potrà avere una nuova licenza per la stagione 2019 se ...

Moto2 – Ippolito vs Ezpeleta : la FIM ferma Fenati fino a fine anno - oggi il comunicato : Fenati fermo fino a fine anno: Vito Ippolito non approva gli intenti di Ezpeleta, la FIM chiede un inasprimento della pena Carmelo Ezpeleta si stava muovendo per cercare una terza moto per far tornare in pista Romano Fenati al Gp del Giappone. Una volta scontata la sanzione di due giornate di squalifica a causa del gesto di San Marino, il 22enne di Ascoli Piceno potrebbe tornare a gareggiare, già a Motegi, ma avendo il team Snipers ...

Moto2 - Ezio Gianola : 'Marinelli Snipers non ha aiutato Fenati' : Lo sport della moto è già estremo per sè stesso, ad ogni gara vediamo azioni che andrebbero sempre sanzionate' . Un altro fattore che ha influito pesantemente sono le difficoltà del team Marinelli ...