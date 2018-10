Mostre The Others 1-4 Novembre | 2018 Ex Ospedale Maria Adelaide Torino

The Coalition : "Gears 5 Mostrerà cosa vogliamo veramente fare" : Gears of War 4 è stato un gioco solido, non c'è dubbio, ma il problema è che è rimasto troppo vicino alla formula del franchise e, fondamentalmente, non ha proposto nulla di realmente nuovo. Nonostante la serie sia stata consegnata da Epic Games a The Coalition, un nuovo studio, Gears è rimasto Gears.Con Gears 5, tuttavia, The Coalition cambierà davvero le cose, come segnala Gamingbolt. Parlando in un'intervista con il canale YouTube Nerdbunker, ...