Moscovici | Salvini illiberale da combattere | lui | Vergogna

Moscovici : Salvini anti europeo e anti liberale da combattere : Roma, 29 ott., askanews, - Matteo Salvini è uno dei leader 'anti europei' che si oppongono alla democrazia liberale e contro cui 'i democratici' in Europa devono 'rimboccarsi le maniche e combattere'. ...

Bruno Vespa : 'Salvini-Di Maio e Juncker-Moscovici - due treni in rotta di collisione' : ... 'Voglio un'Europa in cui i governi possano spendere i loro soldi', come ha detto il leader della Lega, mentre il premier Giuseppe Conte e il ministro dell'Economia Giovanni Tria 'cercano di spiegare ...

Manovra bocciata - Salvini sfida l’UE : 'Non molliamo'. E Moscovici grida al 'fascismo' : Matteo Salvini tiene il punto sulla Manovra e passa al contrattacco dopo la bocciatura da parte dell’UE [VIDEO] con inizio della procedura di infrazione per l’Italia del testo presentato dal governo Conte a Bruxelles. Per il vicepremier, quello portato avanti da Moscovici e Dombrovskis altro non è che un “attacco pregiudiziale” rivolto non solo all’esecutivo di Roma ma anche all’economia italiana, con sullo sfondo mire politiche della ...

Salvini “Manovra non cambia - Ue può mandare letterine fino a Natale”/ Contro Moscovici - “attacco a economia” : Manovra, Salvini: "Ue può mandare letterine fino a Natale, ma la Legge non cambia". Ultime notizie e sContro con Europa e Moscovici: "è attacco all'economia Italia"(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 18:43:00 GMT)

L'imbarazzo di Moscovici sulle sue vecchie frasi "alla Salvini" : Perché - ha rivendicato Moscovici - ero convinto precisamente del fatto che il debito pubblico è il nemico dell'economia e il nemico del popolo". 24 ottobre 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Salvini : «Ue mandi pure letterine - ma la manovra non cambia». Moscovici : «Vigiliamo sul fascismo» : «La bocciatura della Commissione mi sembra un attacco pregiudiziale. La contestazione principale è di non toccare la legge Fornero. È un attacco all'economia italiana. Noi non cambiamo. E' mio dovere fare il contrario di quello che hanno fatto Monti e Renzi», contrattacca il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, intervistato su Rtl ...

SALVINI - VIMINALE DENUNCIA FRANCIA : “MIGRANTI MINORI RESPINTI IN ITALIA”/ Claviere - “Moscovici non dice nulla” : Il caso Claviere: SALVINI DENUNCIA, "la FRANCIA respinge i migranti anche minorenni al confine, è illegale". Ultime notizie, Ministro vs Parigi: "diritti? No lezioni all'Italia"(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 14:36:00 GMT)

Salvini : Moscovici turbato da Parigi? : 14.01 "Chissà se Moscovici sarà scioccato per la tentata espulsione di minorenni da parte della Francia.Oppure il Commissario Ue riserva il suo turbamento solo per una giusta battaglia come quella del sindaco di Lodi?". Lo chiede il ministro dell'Interno Salvini che aggiunge:"Quello che sta emergendo a Clavière conferma che nessuno, anche in materia di diritti umani,può permettersi di dare lezioni all'Italia". Si indaga su un episodio del 18 ...

Salvini attacca Moscovici : "Non sei scioccato per gli sconfinamenti?" : Matteo Salvini adesso risponde per le rime a Pierre Moscovici. Dopo lo scontro per il caso della mensa di Lodi per cui il Commissario agli Affari Europei si è detto 'scioccato' , arriva la dura ...

Manovra - verso bocciatura Ue : spread oltre 300/ Ultime notizie - Salvini “avanti” : Moscovici - “debito nemico” : Manovra, Salvini "bocciatura Ue certa". Ultime notizie, il ministro “Andiamo avanti convinti e non cambieremo le nostre riforme". Sale spread, Moscovici "debito è nemico Italia"(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 09:42:00 GMT)

Manovra - ‘dubbi’ Ue su lettera Tria/ Ultime notizie - Salvini-Di Maio a Moscovici : “Legge non si tocca” : Manovra Economica, l'Italia risponde alla lettera Ue di critica: Conte-Tria, "stiamo in Europa, ma inaccettabili i pregiudizi". Ultime notizie e reazioni: Kurz, "la Commissione la bocci"(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 18:23:00 GMT)

Salvini è pronto a incontrare Juncker e Moscovici : Matteo Salvini è disponibile ad aprire una 'stagione distensiva' con la Commissione europea e ad avviare un dialogo sulla manovra. È quanto riferiscono qualificate fonti leghiste. Molto duro nei ...

Salvini è pronto a incontrare Juncker e Moscovici : Matteo Salvini è disponibile ad aprire una 'stagione distensiva' con la Commissione europea e ad avviare un dialogo sulla manovra. È quanto riferiscono qualificate fonti leghiste. Molto duro nei confronti della Commissione nelle settimane scorse, il ministro dell'Interno, invece, si sarebbe detto pronto a incontrare lui stesso i vertici della commissione europea, il presidente Jean Claude Juncker e il ...

Caso Lodi - il commissario Moscovici : "Da cittadino sono scioccato". Salvini : "Pensi alla Francia" : Il commissario europeo commenta la vicenda dei bambini immigrati esclusi dalla mensa, il vicepremier replica: "Si preoccupi del suo governo che scarica gli immigrati in Italia"