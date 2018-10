Moscovici | Bilancio Francia non problematico | non è quello italiano

Legge di bilancio - Mattarella vede Moscovici : dialogo e confronto per trovare intesa : Roma. Un clima cordiale e costruttivo per l'incontro chiesto dal commissario europeo all'economia e alle finanze Pierre Moscovici al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Parlando con il commissario francese, riferiscono fonti del Quirinale, Mattarella ha auspicato che ci sia il ...

Legge bilancio - Moscovici consegnerà oggi lettera Commissione Ue a Tria : L’Italia dovrà rispondere entro una settimana e, sulla base della risposta, la Commissione entro il 31 ottobre deciderà se considerare il progetto di bilancio 2019 in linea generale in regola con il patto di stabilità e gli impegni assunti dall'Italia precedentemente oppure se chiederne delle modifiche, una mossa mai effettuata prima per nessuno Stato membro...

UE - Moscovici : "L'Italia può essere un problema - deve avere un bilancio credibile" : Pierre Moscovici, commissario Ue agli Affari economici, ha parlato oggi dell'Italia nel corso di una conferenza stampa a Parigi, rispondendo alle domande dei giornalisti che gli chiedevano un giudizio sul lavoro del Governo Conte e sui colloqui con il ministro dell'Economia Giovanni Tria. Moscovici ha detto:"L'Italia è il tema su cui voglio concentrarmi prima di tutto. L'Italia deve essere credibile, con un bilancio credibile. Ho visto il ...

Di Maio vs Moscovici : “Inaccettabile - non si permetta”. E su bilancio Ue : “Ribadito a Oettinger che veto Italia non cambia” : “C’è un atteggiamento da parte di alcuni commissari europei veramente inaccettabile e insopportabile”. Così, Luigi Di Maio, vicepresidente del Consiglio e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, ha replicato alle dichiarazioni sul”Italia del commissario europeo agli Affari economici e monetari, Pierre Moscovici. “Non solo non si devono permettere di dire che in Italia ci sono tanti piccoli Mussolini, ma ...

Manovra - Moscovici : «L’Italia è un problema dell’eurozona - bilancio sia credibile. In Europa ci sono piccoli Mussolini» : Il commissario europeo agli Affari economici, Pierre Moscovici, ha parlato dell'Italia come di un «problema» all'interno della zona euro e ha chiesto al governo del nostro Paese «un bilancio credibile». Chi pensa che si possano rilanciare gli investimenti aumentando il deficit, ha aggiunto riferendosi a Salvini, dice «una bugia»...

Finanziaria - Moscovici : “L’Italia deve avere bilancio credibile”. Di Maio : “Manovra coraggiosa ma conti in ordine” : A un mese dal varo della legge di bilancio sale la tensione nell’esecutivo pentastellato, con i 5 Stelle in pressing sul ministro dell’Economia Giovanni Tria perché in manovra sia inserito come previsto l’avvio del reddito di cittadinanza. “Non transigerò, su questo Tria ci deve ascoltare”, ha detto a Radio Anch’io il ministro per il Sud Barbara Lezzi ripetendo che, come ha avvertito il vicepremier e ministro ...

