Morti per amianto | a Milano assolto ex direttore generale dell’Atm

Indonesia - aereo Lion Air precipita in mare con 189 persone : tutti Morti - anche un italiano : Non ci sono indicazioni che possano esserci sopravvissuti fra i 188 passeggeri più il pilota del Boeing 737 della Lion. Tra le vittime anche un italiano. Air L'aereo è...

Allerta listeria - quattro Morti per il salmone affumicato / Paura in Europa per il prodotto della Bk Salmon : Sono quattro i morti per il Salmone affumicato che lanciano un'Allerta listeria in Europa: al centro dell'indagine il prodotto della Bk Salmon dalla Polonia da evitare assolutamente.(Pubblicato il Mon, 29 Oct 2018 00:08:00 GMT)

CROTONE - FRANA CONDOTTA : Morti IMPRENDITORE E 3 OPERAI/ Ultime notizie : neppure il tempo di reagire : FRANA a CROTONE: 4 MORTI a causa del maltempo. Ultime notizie, stavano riparando una conduttura fognaria quando si è verificata una FRANA che li ha inghiottiti(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 19:29:00 GMT)

Quattro Morti per maltempo - ma Salvini combatte la “tristezza della pioggia” col salame : Sia chiaro, nulla di nuovo sotto al sole. Che Salvini (o meglio, il suo social manager Luca Morisi) abbia un senso istituzionale che nella sua esposizione mediatica rasenta lo zero è una storia vecchia a cui siamo abituati però nel tweet di oggi c'è tutta la fallacia della sua strategia: non ci si inventa ministri dell'interno, non basta essere uno "come noi".Continua a leggere

Crotone - frana la condotta durante i lavori : Morti imprenditore e tre operai : L'imprenditore Massimo Marrelli e tre operai sono morti nella notte a causa di una frana caduta durante l'esecuzione di alcuni lavori di emergenza ad una condotta fognaria danneggiata in passato dal ...

Maltempo Calabria - 4 Morti per frana a Crotone : l’imprenditore Marrelli attivo nel settore della sanità e dell’agricoltura : Massimo Marrelli, l’imprenditore deceduto oggi insieme a tre suoi operai a causa di una frana nel corso di lavori di riparazione di una condotta in provincia di Crotone, era a capo di un gruppo specializzato nel settore della sanità ma attivo anche in altri campi. Medico odontoiatra, era sposato con Antonella Stasi, vicepresidente della regione Calabria dal 2010 al 2014, e dal 29 aprile al 9 dicembre del 2014, presidente facente ...

