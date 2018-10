Monster Hunter World | il nuovo raid boss Kulve Taroth arriverà su PC a novembre

Con 10 milioni di copie distribuite Monster Hunter : World guida i forti risultati di Capcom degli ultimi sei mesi : La divisione giochi di Capcom ha aiutato la società a raddoppiare i profitti nella prima metà dell'anno fiscale, in gran parte grazie alla continua e forte performance di Monster Hunter: World.Come riporta Gamesindustry.biz, il publisher giapponese ha confermato che Monster Hunter: World ha superato dieci milioni di copie distribuite nel secondo trimestre fiscale, lo stesso periodo in cui è stata pubblicata la versione PC del gioco. Questo è un ...

Il film di Monster Hunter sembra piuttosto diverso dal gioco : Monster Hunter World ha raggiunto grandi risultati per Capcom, vendendo oltre 10 milioni di copie fino ad oggi. Ora è il momento migliore per capitalizzare la serie e quale modo migliore di raggiungere le masse se non con un'autentica esperienza cinematografica di Monster Hunter? In alternativa, che ne pensate di un film in cui alcuni soldati cadono in un portale e sparano a qualcosa? Già, perché probabilmente è quello che la pellicola ci ...

Confermato il film su Monster Hunter : emergono nuove informazioni sulla trama : Capcom ha Confermato l'adattamento cinematografico di Monster Hunter, il film sarò portato sul grande schermo da Constantin film e diretto da Paul W.S. Anderson (in passato responsabile della serie di film su Resident Evil).Come riporta WCCFTECH, il film narra la storia di due eroi provenienti da due mondi diversi che dovranno distruggere un magnifico ma mortale mostro. Nel film appariranno personaggi amati come l'Admiral. La pellicola è ...

God of War - Vampyr - Monster Hunter World e molti altri giochi in forte sconto sullo store europeo di PlayStation : La divisione europea del PlayStation store ha in corso delle offerte piuttosto interessanti.Come segnala VG247.com, Sony propone sconti fino al 60% su titoli PlayStation 4 attraverso l'offerta "Big Games Big Discounts".I giochi in vendita includono God of War, Detroit: Become Human, Horizon Zero Dawn: Complete Edition, Ni No Kuni 2 e Dragon Ball FighterZ per nominarne alcuni.Read more…

Ron Perlman e T.I. Harris si uniscono al cast del film di Monster Hunter : Sapevamo già dell'imminente inizio dei lavori su un film ispirato a Monster Hunter diretto dal regista Paul W.S. Anderson, a cui collaborerà anche Milla Jovovich.Come riporta VG24/7, sembra che alla Jovovich si uniranno due attori del calibro di Ron Perlman, noto per ruoli come quello di Hellboy nell'adattamento omonimo e T.I. Harris, rapper che ha inoltre avuto una parte nel recentissimo Ant-Man and the Wasp.Dalle prime informazioni che stanno ...

Il GdR d’azione Monster Hunter Stories sbarca nel Play Store : Monster Hunter Stories è un gioco di ruolo di Capcom originariamente pubblicato su 3DS caratterizzato da battaglie a turni e mostri da collezionare. Il titolo sfoggia una grafica in alta definizione migliorata e interfaccia utente rivisitata e offre la possibilità di combattere con i Monstie sfidando altri Rider nelle battaglie in rete e di creare una squadra con i Monstie preferiti. L'articolo Il GdR d’azione Monster Hunter Stories ...

Monster Hunter World : disponibile da oggi il Festival Raccolto d'Autunno : l'evento Festival Raccolto d'Autunno è da oggi disponibile in Monster Hunter World, diamo uno sguardo ai nuovi contenuti disponibili.Come riporta VG247, è stato introdotto un nuovo set di armature a tema, per mettere le mani sull'armatura a tema Halloween avrete bisogno però dei ticket-Festival. Potrete ottenere i ticket tramite gli accessi giornalieri e dalle taglie giornaliere a tempo limitato.Sono inoltre disponibili gli eventi A Royal Pain ...

Le vendite della versione PC di Monster Hunter World hanno superato le aspettative di Capcom : Capcom ha annunciato che le vendite della versione PC di Monster Hunter World hanno superato le aspettative dell'azienda. Sfortunatamente, come segnala DSOgaming, la compagnia giapponese non ha rivelato alcun numero di vendita, quindi non sappiamo quante copie abbia effettivamente venduto la versione per PC.Come ha affermato Capcom:Read more…

Monster Hunter Generations Ultimate - recensione : Sono ormai lontani i tempi in cui Capcom era una delle regine delle sale arcade. Sono purtroppo distanti anche gli anni in cui la Capsule Computers osava (quasi) senza freni, portando su varie generazioni di console PlayStation, Sega, Nintendo e Xbox titoli coraggiosi come Power Stone, Killer 7, Viewtiful Joe e Dead Rising. Ultimamente però stiamo assistendo ad un risveglio della compagnia di Osaka, lento ma progressivo e in gran parte poggiato ...

La caccia è aperta anche su Switch : Monster Hunter Generations Ultimate è ufficialmente disponibile : Monster Hunter Generations Ultimate, il seguito di Monster Hunter Generations, è da oggi disponibile in formato fisico per Nintendo Switch. Monster Hunter Generations Ultimate segna il debutto della serie sulla nuova piattaforma di Nintendo e gli utenti potranno giocare per la prima volta in modalità wireless locale oppure in modalità multiplayer online, con supporto fino ad un totale di 4 cacciatori, sulla tv di casa o in movimento, grazie alla ...

Monster Hunter World : abbiamo provato l’hunting game di Capcom arrivato su PC ad inizio agosto : Quindici anni fa in usciva Monster Hunter, un successo inaspettato che diventa subito culto in Giappone ma che negli anni fatica a uscire dalla nicchia che invece si è creato all’estero, a causa di meccaniche davvero troppo complesse per i giocatori dell’occidente. Quest’anno con l’uscita di Monster Hunter World, Capcom decide di aprirsi totalmente al mercato occidentale facendo uscire il titolo su tutte le piattaforme da ...

Monster Hunter World Trucchi Per PC Windows | Esclusiva Italiana : In Esclusiva i Trucchi Monster Hunter World aggiornati e funzionanti. Ti spieghiamo anche come scaricare gratuitamente Monster Hunter World per PC Windows. Monster Hunter World Trainer: Trucchi aggiornati e funzionanti per il gioco su PC Windows Hai appena comprato il nuovissimo gioco Monster Hunter World per PC Windows e stai cercando i migliori Trucchi aggiornati? […]