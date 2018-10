Mobilità scuola 2019 20 per docenti | educatori e ATA | avviata trattativa

Sciopero venerdì 26 ottobre 2018 - mobilitazione nazionale : coinvolti treni - metro - bus - scuola e sanità : Sciopero in tutta Italia e di tutte le categorie venerdì 26 ottobre. Le sigle sindacali Usi, Cub, Sgb e Sial Cobas hanno infatti proclamato una mobilitazione generale di 24 ore per tutti i lavoratori a tempo indeterminato e determinato, con contratti precari e atipici. coinvolti tutti i settori, dalle aree pubbliche, come scuole, sanità e trasporti, alle private. Tra coloro che incroceranno le braccia ci saranno i lavoratori delle aziende dei ...

Sciopero venerdì 26 ottobre 2018 - mobilitazione nazionale : coinvolti i settori del trasporto - scuola e sanità : Sciopero in tutta Italia e di tutte le categorie venerdì 26 ottobre. Le sigle sindacali Usi, Cub, Sgb e Sial Cobas hanno infatti proclamato una mobilitazione generale di 24 ore per tutti i lavoratori a tempo indeterminato e determinato, con contratti precari e atipici. coinvolti tutti i settori, dalle aree pubbliche, come scuole, sanità e trasporti, alle private. Tra coloro che incroceranno le braccia ci saranno i lavoratori delle aziende dei ...

Scuola - Mobilità docenti e Ata ultime notizie : lunedì 22 ottobre CdM potrebbe esaminare ddl sull’autonomia : Se ne sta parlando già da diverse settimane, si tratta della cosiddetta ‘autonomia’ delle regioni anche nel comparto Scuola. lunedì prossimo, 22 ottobre, è in programma un Consiglio dei Ministri all’interno del quale potrebbe essere varato il disegno di legge sull’autonomia: è la regione Veneto a spingere in questa direzione, ma anche la Lombardia e l’Emilia Romagna intendono seguire lo stesso percorso. lunedì 22 ...

Mobilità scuola 2019/2020 : il MIUR convoca i sindacati per la trattativa : Il MIUR ha convocato martedì 23 ottobre 2018 i sindacati, allo scopo di avviare la trattativa per il rinnovo del contratto integrativo nazionale sulla Mobilità del personale della scuola (docenti, educatori e ATA) per l’anno scolastico 2019/2020. A riferirlo è la FLC CGIL. Come previsto dall’articolo 7 comma 3 del nuovo CCNL, dovrà regolare nel prossimo triennio tutte le procedure della Mobilità. È un appuntamento importante: tutta la materia ...

Scuola - Governo Conte verso blocco Mobilità docenti : le ultime notizie : Le ultime notizie in merito alla mobilità docenti riguardano la previsione della nota di aggiornamento al DEF (Documento di Economia e Finanza) che, a breve, verrà discusso in Parlamento: la novità sostanziale è relativa all’intenzione del Governo di porre un freno ai trasferimenti del personale docente della Scuola pubblica italiana. Una notizia che interessa da vicino i quasi 800mila docenti che sono già di ruolo e naturalmente i ...

Scuola - Mobilità docenti ultime notizie : in arrivo giro di vite del Governo sui trasferimenti : Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, lo aveva già anticipato ma ora la previsione trova conferma nella Nota di aggiornamento al Def che verrà discussa nei prossimi giorni in Parlamento. giro di vite sui trasferimenti dei docenti, il Governo è intenzionato a porre ulteriori limiti. Come viene riportato dal quotidiano economico ‘Italia oggi‘, se da una parte il Governo aveva provveduto ad accantonare la chiamata diretta ...

Scuola - precariato e Mobilità docenti : Azzolina-Malpezzi - vivace botta e risposta in TV : La deputata Lucia Azzolina del Movimento 5 Stelle e l’onorevole Simona Flavia Malpezzi del PD hanno dato luogo ad un botta e risposta nel corso del programma andato in onda su Raiuno, ‘Settegiorni’, nel quale si è parlato di precariato, di chiamata diretta e di cattedre al Nord e al Sud. Simona Malpezzi attacca il Governo: ‘Si illudono le persone’ ‘Lasciare maggiore autonomia alle scuole significa consentire ...

Settimana europea della Mobilità 2018 a Prato : il progetto della Mobilità sostenibile casa-scuola entra nel vivo : Il " campus studentesto sperimentale " sarà allestito per l'occasione con stand informativi, un'area relax e diverse postazioni di street sport a cura di Decathlon. Oltre a distribuire materiali ...

Scuola - Mobilità docenti : nuova sentenza Tar Lazio su algoritmo trasferimenti : Il Tar del Lazio ha emesso una sentenza in merito alla procedura relativa ai trasferimenti dei docenti: la sentenza è la numero 9230, depositata il 10 settembre scorso, una sentenza che pone un freno alla cosiddetta intelligenza artificiale, rivalutando lo strumento umano nell’esercizio del procedimento amministrativo. Si fa riferimento all’ormai celebre ‘algoritmo‘ che, tramite l’ordinanza ministeriale N. ...

Come imparare tutto su Leonardo da Vinci in 18 comode mosse : la scuola si mobilita per il genio toscano : In preparazione del quinto centenario dalla morte di Leonardo da Vinci nel 2019, la Galleria Nazionale delle Marche ha deciso di dedicare al genio toscano l'attività didattica 2018-2019. Così l'anno scolastico che sta per partire metterà a disposizione degli studenti marchigiani ben 18 percorsi educativi, in parte gratuiti e in parte a bassissimo costo, della durata di circa due ore ciascuno, che comprendono lezioni, percorsi in galleria, ...