Mls | Ibra e Giovinco out | niente playoff! Passa invece lo United di Rooney

Mls - gli stipendi dei giocatori. Giovinco il più ricco - lo segue l'ex Roma Bradley : Ibrahimovic solo 29° : Chiamatelo sogno americano: Sebastian Giovinco ce l'ha fatta. Successo e soldi: un premio MVP della stagione, una Mls vinta, la Nazionale riconquistata e ora anche il primo posto tra i paperoni del ...

Mls : Ibra-show - il sogno playoff è ancora vivo : I Los Angeles Galaxy battono 3-0 i Vancouver Whitecaps e si portano a un solo punto dal sesto posto nella Western Conference

Zlatan Ibrahimovic - addio alla Mls? Il Malmö gli offre un contratto - e lui : 'Non chiudo certo la porta' : Zlatan Ibrahimovic potrebbe decidere di lasciare gli Stati Uniti e la MLS dopo un solo anno. La pazza idea è quella di chiudere dove ha iniziato la carriera di calciatore: al Malmö , in Sveiza. ...

Mls - Ibra sempre più recordman : coi Galaxy arriva il 500° gol in carriera : Ieri sera a Toronto, Zlatan Ibrahimovich ha insaccato il suo 500° gol in carriera. E data l'importanza dell'evento ha pensato bene di segnarne uno splendido. Su uno spiovente dalla trequarti di Dos ...

Mls - Toronto e Giovinco k.o. Vince il Montreal di Mancosu. Ibra perde e non segna : Secondo stop consecutivo per Sebastian Giovinco e il suo Toronto. Dopo il k.o. a Portland, nella notte italiana della regular-season della Major League Soccer, è arrivata anche la sconfitta casalinga ...

Zlatan Ibrahimovic - mani in faccia dopo il derby di Los Angeles : la Mls lo multa : Sembrava essere cambiato Zlatan Ibrahimovic con il suo arrivo ai Los Angeles Galaxy ma quello era solo l'inizio. Infatti, dopo solo otto presenze nella MLS , campionato nordamericano, è arrivato per ...

Ibrahimovic multato per uno schiaffo nel derby di Los Angeles. E in Mls è polemica : Zlatan Ibrahimovic continua a prendersi la scena negli Stati Uniti. Dal suo approdo oltre oceano l'attaccante svedese ha totalizzato ben 16 gol e 5 assist in 20 presenze. Dall'Europa però, l'ex United ...

Mls - Ibrahimovic condannato dalle riprese tv : multato per aver schiaffeggiato un avversario : Zlatan Ibrahimovic, stuzzicato da Lee Nguyen nel match tra i Los Angeles Galaxy e i Los Angeles Football Club, ha reagito mettendo le mani in faccia all’avversario. Il regolamento della Mls prevede che è vietato mettere le mani sul collo o sulla faccia di un avversario e questo ha comportato una sanzione pecuniaria per l’ex stella di Inter, Milan e Juventus. Nessuna sanzione sportiva invece, poiché le immagini non consentono ...

Mls - Ibrahimovic a quota 499 gol in carriera : Messi e Ronaldo ad un passo : Brillano eccome le vecchie conoscenze della Serie A nella Major League Soccer statunitense. Se ad entrare nella storia del campionato vi è riuscito l'ex Torino Jozef Martinez , 25enne attaccante ...

Mls - Ibra a un passo dai 500 gol in carriera. Martinez stabilisce un nuovo record : Notte Mls con due protagonisti assoluti: Zlatan Ibrahimovic e Josef Martinez. Il primo firma la sua rete numero 499 in carriera e si appresta ad entrare nel ristretto club di giocatori capaci di ...