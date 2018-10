Missione Ahimsa | per una società libera da stress e violenza

meteoweb.eu

(Di lunedì 29 ottobre 2018) A un mese dalla Giornata Internazionale della Non, arriva a Milano Sri Sri Ravi Shankar, fondatore di Art of Living, la ONG presente in 152 Paesi del mondo, ed emissario di pace nel mondo. IL FONDATORE DI ART OF LIVING Con il Dalai Lama ha costituito la International Association for Human Values ed è il fondatore del World Forum of Ethic Business. Ha ricevuto numerosi premi per il suo impegno sociale e civile, tra i quali la più alta onorificenza in Colombia, Mongolia e in Paraguay. Ha ricevuto in ambito accademico a livello globale 16 dottorati onorari ed è stato candidato per il Nobel per pace. Viaggia in tutto il mondo per tenere conferenze e per negoziare la pace nei paesi in guerra. Ha parlato al World Economic Forum e al Parlamento Europeo, come alle Nazioni Unite. Negli Stati Uniti sono stati istituiti i “Giorni di Sri Sri Ravi Shankar” in diversi Stati. Nel ...