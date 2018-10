Miseria e WhatsApp Che cosa spinge la caravana honduregna

huffingtonpost

(Di lunedì 29 ottobre 2018) Con quali prospettive non è per nulla chiaro, ma la situazione di grave crisi di cui soffre il disgraziato Honduras ha prodotto un altro tentativo di esodo in gruppo di 2500 cittadini che hanno cominciato a dirigersi verso la frontiera con il Guatemala nella speranza di raggiungere il Messico e gli Stati Uniti.Tutto ha avuto origine il 12 ottobre a San Pedro Sula, una delle città più violente al mondo, dove 160 persone si sono riunite alla stazione dei bus per intraprendere assieme la lunga marcia che avrebbe dovuto portarli nei paesi della speranza.Di per sé non è una novità che cittadini centro americani intraprendano un lungo viaggio in cerca di migliori condizioni di vita, per portare a termine il quale, ricorrono ai servizi dei "coyotes" pagati fino a settemila dollari per passare la frontiera.La migrazione clandestina ha sempre spinto i ...