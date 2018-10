Miracolo Roma | pareggio strappato al Napoli | 1-1

romadailynews

(Di lunedì 29 ottobre 2018) Allucinante, paurosa e terrificante. Halloween si avvicina sempre di più ed evidentemente lanon voleva farsi trovare impreparata, a proposito di prestazioni da incubo. La partita del San Paolo infatti si rivela in realtà una non partita. Unapriva di un qualunque tipo di gioco e senza idee strappa unpreziosissimo grazie a un gol di El Shaarawy nel primo tempo, in una delle pochissime azioni d’attacco della partita, contro unche domina ininterrottamente per 90 minuti tirando verso la porta ben 26 volte e che acciuffa la parità solo all’ultimo respiro dopo l’ennesima occasione clamorosa.È infatti Mertens che piomba su un tiro ciccato in area da Callejon a sfondare le barricate dei giallorossi e un Olsen quasi insuperabile. C’è realmente poco da dire. Il risultato è l’unico elemento positivo di un match che lascia allibiti per tante ragioni; una classifica che ...