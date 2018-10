ilfattoquotidiano

: Minori in carcere, a Firenze la struttura per le madri c’è ma cade a pezzi: “Lavori mai… - TutteLeNotizie : Minori in carcere, a Firenze la struttura per le madri c’è ma cade a pezzi: “Lavori mai… - ilfattovideo : Minori in carcere, a Firenze la struttura per le madri c’è ma cade a pezzi: “Lavori mai partiti e i bambini restano… - Cascavel47 : Minori in carcere, a Firenze la struttura per le madri c’è ma cade a pezzi: “Lavori mai partiti e i bambini restano… -

(Di lunedì 29 ottobre 2018) La sua porta non veniva aperta da due anni. E all’interno, l’erba alta e i rovi del giardino circondano l’edificio di Via Fanfani a, destinato a diventare l’Istituto a custodia attenuata perdetenute (Icam), che ormai è in stato di degrado. Nel 2010 era stato firmato il protocollo d’intesa col Ministero della Giustizia, per destinare lo stabile di proprietà dell’Opera della divina provvidenza Madonnina del Grappa all’accoglienza delledetenute con bambini e bambine da 0 a 6 anni, provenienti da diverse regioni del Centro Italia. Però i lavori non sono mai partiti e l’edificio. L’Icam diavrebbe dovuto aggiungersi ai cinque già presenti in Italia, destinati ai 60che vivono nelle celle nido delle carceri italiane. “In questo arco di tempo abbiamo visto una denza progressiva ...