Minnesota | salva la vita al marito colpito da infarto e partorisce pochi giorni dopo

(Di lunedì 29 ottobre 2018) A St. Paul, cittadina del, Stati Uniti, Ashley Goette, una giovane donna di 28 anni alla 39esima settimana di gravidanza, è stata svegliata nel cuore della notte dalAndrew: l'uomo non riusciva a respirare e la donna all'inizio pensava che stesse russando, ma appena si è resa conto che la situazione era grave non ha perso tempo e ha subito chiamato il 911. Gia' al telefono la situazione è apparsa chiara al personale sanitario, che ha into Ashley a praticare il massaggio cardiaco alda. Ha iniziato subito la rianimazione cardiopolmonare L'operatore del 911 che ha risposto ha incitato la donna a fare la rianimazione cardiopolmonare. Lei non ha perso tempo e ha iniziato a comprimere il torace di suoe a fare la respirazione bocca a bocca, in attesa dell'arrivo dei paramedici. Quando l'ambulanza è arrivata l'uomo è stato portato ...