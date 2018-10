Milano Il senso della competizione nelle attività sportive ed educative

Soddisfazioni sensoriali. Gioia Di Girolamo a Milano : La scienza non è ancora capace di spiegare questa sensazione sensoriale che proviene da stimoli cerebrali, visivi, uditivi. Una terapia, insomma, filtrata da un device tecnologico. Il video Manicured ...

Evelyn Glennie a Milano : "Con il mio sesto senso esploro le percussioni" : Il concerto in programma a MiTo in programma questa sera a Milano vede il palcoscenico del Teatro Fontana animarsi della "danza musicale" della percussionista scozzese Evelyn Glennie che, percependo ed esprimendo ciò che non può più sentire attraverso il movimento, disegna i contorni del ritmo nello spazio; con lei il pianista Philip Smith (musiche di Antonio Vivaldi, Evelyn Glennie/Philip Sheppard, James Keane, Keiko Abe, James Tenney, Nebojša ...