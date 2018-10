Milano | i migranti di via Corelli adottano una guglia del Duomo

Beppe Sala incontra gli africani di Milano : "Non esistono migranti di serie B" : Il sindaco, criticato nei giorni scorsi per presunte frasi sulla "diversità" di chi viene dal Continente nero, ha risposto con un incontro a Palazzo Marino

Milano - migranti somali fanno arrestare il loro aguzzino : è il primo trafficante di uomini condannato in Italia : Si chiama Ismail Osman e nel video mandato in onda a " Le Iene " è il ragazzo di colore che indossa la giacca marrone. Sembra un uomo come tanti altri, invece le telecamere di sorveglianza in zona ...

Milano - migliaia in piazza contro razzismo e intolleranza. Anpi : “Vera minaccia non sono i migranti ma le mafie” : migliaia di persone, con magliette, sciarpe e indumenti di colore rosso, sono arrivate in piazza Duomo a Milano per dire “basta al razzismo e all’intolleranza”, e ribadire i valori dell’accoglienza e dell’antifascismo, nel corso della manifestazione dal titolo ‘Intolleranza zero. Un segno rosso contro il razzismo‘, promossa da Anpi, Aned, I Sentinelli di Milano. “In questo riaffacciarsi di pulsioni ...