Milan | Higuain-Cutrone è la nuova coppia Chi si somiglia | si piglia!

Milan - Cutrone promuove il tandem con Higuain : “Cerchiamo di giocare insieme - in allenamento mi aiuta tantissimo” : Ha sbloccato la gara di stasera, bissando il gol inutile di giovedì contro il Betis, Patrick Cutrone ha commentato la vittoria contro la Sampdoria ai microfoni di Sky Sport: “È stata una partita complicata, siamo stati bravi a rimanere in partita dopo lo svantaggio ed a vincere la gara nella ripresa”. Su Higuain: “Mi aiuta tantissimo in allenamento e mi dà tanti consigli. Ci aiutiamo e cerchiamo di giocare insieme, oggi ...

Milan-Sampdoria - Gattuso : 'Higuain-Cutrone? Prestazione importante. Caldara fuori ancora due mesi' : Dopo una settimana difficile, il Milan si rialza: il 3-2 contro la Sampdoria sa di rinascita. Con il 4-4-2 e il doppio centravanti i rossoneri non falliscono: tre punti portati a casa dopo una partita ...

Il Milan rialza la testa : 3-2 alla Samp firmato Cutrone-Higuain-Suso - Gattuso può respirare : La Cronaca Live 17.57 Le squadre sono sul terreno di gioco, ecco l'inno della Serie A. 18.02 Via! Partiti! 3 : Ci prova Higuain!!! Esterno della rete. Il Pipita ha provato la conclusione sugli ...

Milan-Sampdoria 3-2 : Cutrone-Higuain salvano la panchina di Gattuso : Quando Quagliarella , al 31' del primo tempo, ha portato in vantaggio la Sampdori a, in molti devono aver pensato che la corsa di Rino Gattuso sulla panchina del Milan fosse finita. Perchè farsi ...

Milan-Sampdoria 3-2 : gol di Cutrone - Saponara - Quagliarella - Higuain e Suso : Segna, soffre, trema, ma alla fine porta a casa tre punti. Il Milan torna al successo, piegando 3-2 a San Siro la Sampdoria in una partita ricca di emozioni. Cutrone dopo 17' sembra esorcizzare le ...

Milan - Gattuso : “Higuain sia meno nervoso” : “Quando una squadra non funziona, vengono fuori prestazioni non brillati come quelle di Higuain. La squadra deve metterlo in condizione di esprimersi al massimo”, ha notato l’allenatore Gattuso, riferendosi al derby e al ko con il Betis in cui l’attaccante argentino è apparso piuttosto nervoso: “Da lui mi aspetto sempre una parola di incoraggiamento agli altri, ne abbiamo parlato, si deve innervosire meno. ...

Milan - Gattuso si affida ai fedelissimi : Higuain - Bonaventura e... : Cambia il sistema di gioco, non gli uomini cui affidarsi per la svolta: il Milan che oggi alle 18 affronterà la Sampdoria a San Siro ha bisogno dei 3 punti per ripartire e Gattuso cerca una vittoria ...

Milan - Gattuso striglia i suoi : “Higuain si comporti da leader! Due legnate - ma non siamo morti. Voglio 23 leoni” : Nel corso della conferenza stampa di Milan-Sampdoria, Gennaro Gattuso ha strigliato i rossoneri, chiedendo di vedere in campo 23 leoni: elogi per Cutrone, pungolato Higuain Alla vigilia di Milan-Sampdoria, l’allenatore del Milan, Gennaro Gattuso, si è presentato in conferenza stampa per parlare del momento no dei rossoneri. Il Milan viene da due sconfitte pesanti: la prima maturata allo scadere nel derby contro l’Inter; la ...

Milan-Betis Siviglia 0-0 La Diretta In avanti Castillejo - Higuain e Borini : Sei punti in due partite sinora conquistati in Europa League dal Milan, che può dunque guardare con maggiore ottimismo al doppio confronto con la rivale sulla carta più temibile nel Girone F: allo ...

Milan-Betis 0-0 diretta live : occasione per Higuain : 23′ – occasione Higuain! Su cross di Castillejo dalla destra, l’attaccante argentino prende il tempo a Bartra e colpisce di testa senza riuscire a trovare la porta difesa da Pau Lopez. 17′ – Il Betis non sta a guardare e cerca il vantaggio sfruttando i suoi due esterni: cross di Firpo dalla sinistra e colpo di testa di Barragan dal secondo palo che non inquadra lo specchio. 15′ – Attaccano i ...

Milan-Betis diretta LIVE in tempo reale : Higuain si divora il vantaggio : 22′ Higuain viene lasciato libero di colpire sul cross di Castillejo. Palla larghissima sulla destra 16′ Colpo di testa di Sergio Leon da dentro l’area, palla di poco a lato 14′ Dopo una fase di studio si affaccia il Milan. Tiro di Bakayoko, rimpallato in angolo 7′ Calabria in difficoltà è possibile un cambio 5′ […] L'articolo Milan-Betis diretta LIVE in tempo reale: Higuain si divora il vantaggio ...