Migrante caricato su un treno per l’Italia senza biglietto | Salvini | ' Arroganza

Blastingnews

: Continuano i rimpatri 'segreti' di migranti dalla #Francia all'#Italia, ma stavolta qualcuno interviene... - Penpusher_Cat : Continuano i rimpatri 'segreti' di migranti dalla #Francia all'#Italia, ma stavolta qualcuno interviene... -

(Di lunedì 29 ottobre 2018) Unafricano, probabilmente originario del Mali, è stato fermato dal personale ferroviario italiano a bordo di undiretto a Torino VIDEOe poi fatto scendere alla stazione di Bardonecchia per l’identificazione ad opera della Polizia. Secondo il ministro dell’Interno Matteo, si tratterebbe dell’ennesimo rimpatrio forzato dalla Francia di uno straniero irregolare stavolta “spedito” in Italia tramite collegamenti su rotaia tra i due Paesi confinanti. Il numero uno del Viminale sembra nutrire pochi dubbi a riguardo: “La Gendarmeria ha fermato un regionale pur di far salire a bordo l’immigrato e pretendeva di lasciarlo in carrozza”, con il risultato di aver provocato “47 minuti di ritardo”.in: Spedito da Gendarmi francesi In attesa di chiarimenti da Oltralpe, il vicepremier e segretario nazionale della Lega ...