Meteo | situazione in diretta | trombe d' aria in Liguria Allagamenti in A1 | mezzi scortati

Situazione Meteo 29 Ottobre 2018 : Di seguito aggiorneremo la pagina con le ultime dall’Italia ed eventuali criticità. Clicca per Aggiornare la Pagina Aggiornamento ore 08:20 Toscana: A Follonica il temporale di questa notte ha dato luogo a vari allagamenti. A Punta Ala, Castiglion della Pescaia, un albero per via del forte vento è caduto colpendo una abitazione. Sempre nella zona diversi alberi e rami caduti hanno invaso la sede stradale. Continua la fase di maltempo sul ...

Allerta Meteo - situazione critica per Lunedì 29 : il Premier Conte dichiara lo “stato di mobilitazione nazionale della protezione civile” - è l’allarme più estremo : Il Sistema di protezione civile nazionale sta seguendo a tutti i livelli territoriali l’ondata di maltempo che sta interessando quasi tutto il territorio nazionale, sotto il coordinamento del Dipartimento della protezione civile. In considerazione del possibile aggravarsi della situazione a causa della prevista persistenza dei fenomeni Meteo e del carattere di eccezionalità con cui il maltempo potrebbe manifestarsi, il Presidente della Regione ...

Allerta Meteo in molte regioni d’Italia - Salvini : “Seguiamo l’evoluzione della situazione” : “Stiamo seguendo h24 tutte le situazioni a rischio, da Crotone alla Liguria”. E’ quanto afferma il ministro dell’Interno Matteo Salvini facendo il punto sulla situazione del Maltempo che sta interessando l’Italia. I centri operativi delle prefetture, sottolinea ancora il titolare del Viminale, sono gia’ al lavoro. In particolare, l’attenzione e’ alta oltre che sul Veneto anche su Friuli Venezia ...

Maltempo - Allerta Meteo livello 3 in provincia di Reggio Calabria : situazione critica in Aspromonte - “non uscite di casa e recatevi ai piani alti” : Piove in modo pesantissimo sulla provincia di Reggio Calabria: un nuovo nubifragio è in atto anche in città, mentre in Aspromonte la pioggia cade torrenziale con 176mm al Passo della Limina, 171mm ad Antonimina, 142mm a San Luca, 125mm a Gambarie d’Aspromonte. Pochi minuti fa la protezione civile ha lanciato un nuovo avviso di “Allerta Meteo livello 3” per Siderno, Locride (Grotteria, Agnana e Canolo), Piana di Gioia Tauro ...

Allerta Meteo - ESTOFEX lancia l’allarme per l’Italia : “situazione molto grave” : Allerta Meteo – Anche l’autorevole ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) sottolinea la gravità della situazione Meteo di queste ore sull’Italia, sottolineando nella sua analisi ufficiale come il forte vento di scirocco stia addensando abbondanti precipitazioni da “stau” sul versante meridionale delle Alpi, dove in alcune località da ieri sono già caduti 300mm di pioggia. Nel nuovo avviso di Allerta, emesso ...

Allerta Meteo - lo scirocco flagella l'Italia : MAPPE impressionanti per i prossimi giorni - situazione pericolosissima :

Allerta Meteo - situazione esplosiva sull'Italia : incubo scirocco - scatta il rischio alluvione non solo al Nord [MAPPE e DETTAGLI] :

Meteo - nel week end la situazione precipita : rischio alluvioni : Il Meteo di questa settimana non promette nulla di buono. Se infatti oggi sarà una giornata caratterizzata da un sostanziale bel tempo su tutta la Penisola, nel weekend è previsto un intenso peggioramento che investierà tutta Italia. Secondo il team del sito ilMeteo.it, da sabato una forte perturbazione atlantica sarà sospinta da venti nordoccidentali e alimentata da forte Scirocco. La perturbazione colpirà le regioni settentrionali con piogge ...

Maltempo - ciclone nel basso Tirreno : piogge torrenziali e forti temporali al Sud - la situazione Meteo in diretta : Continua ad imperversare il Maltempo al Sud Italia per il ciclone posizionato nel basso Tirreno: la pioggia cade in modo torrenziale su molte aree con locali violenti temporali. Tra le zone più colpite rimane l’Abruzzo costiero, dove Pescara ha superato i 250mm di pioggia dall’inizio del peggioramento, nel pomeriggio di ieri. Diluvia anche in Puglia, soprattutto nel Salento dove sono in atto da oggi pomeriggio temporali molto intensi ...

Incendio Milano - puzza in città per la nube di fumo : le condizioni Meteo e il fenomeno dell'inversione termica aggravano la situazione

Allerta Meteo Estofex - situazione esplosiva in Europa : l’uragano Leslie arriva in Portogallo con venti devastanti e tornado - ancora nubifragi a Malta e in Sicilia : Allerta Meteo – La situazione Meteo è esplosiva su alcune parti dell’Europa ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) emette pesantissimi avvisi sul maltempo delle prossime ore. ancora livello di Allerta 2 per parti della Sicilia e Malta per nubifragi. I nubifragi innescano un altro livello di Allerta 1 per parti della Turchia e Cipro. Pericolosissima Allerta di livello 3 per parti del Portogallo e livello 2 per parti della Spagna ...

Allerta Meteo Puglia - situazione “in peggioramento” a Taranto : il Comune valuta le scuole chiuse per domani - la protezione civile ha lanciato l’allarme rosso : Segnala un netto peggioramento la situazione Meteo nella provincia di Taranto dove dalla scorsa notte sino al primo pomeriggio di oggi c’è stata un’ondata di Maltempo con pioggia battente che ha investito tanto il capoluogo quanto i comuni del Tarantino. Il sindaco di Grottaglie, Ciro D’Alò, segnala che oggi “alle 15.40 la protezione civile Regionale ha emesso il bollettino n. 278 diramando l’Allerta Rossa per ...

Aggiornamento situazione Meteo Calabria : Alluvione Calabria, stato di emergenza Il territorio regionale continua ad essere interessato da precipitazioni diffuse che hanno fatto registrare, in alcune stazioni pluviometriche, quantitativi molto elevati. In particolare dal pomeriggio di ieri 4 ottobre le piogge hanno interessato prevalentemente le zone centro settentrionali della regione, provocando smottamenti e allagamenti diffusi. Le province maggiormente colpite dalle precipitazioni ...