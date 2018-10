Meteo oggi | allerta meteo in molte regioni | elevato rischio idrogeologico

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : allerta Meteo in Italia (29 ottobre 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: il maltempo protagonista in Italia. Proteste in Puglia contro il Movimento Cinque Stelle. Migranti abbandonati nel mare in tempesta. (29 ottobre 2018).(Pubblicato il Mon, 29 Oct 2018 05:20:00 GMT)

Allerta Meteo : come comportarsi in caso di pioggia di forte intensità - ecco le indicazioni per i cittadini : Il maltempo e la pioggia stanno flagellando gran parte dell’Italia. In Calabria, da ieri, si contano già cinque morti. Crolli e strade chiuse sono una costante in tutto il Paese. Domani le scuole resteranno chiuse in numerose città della nostra penisola. La Protezione Civile si sta attivando, anche attraverso i comuni, e sta fornendo linee guida e indicazioni utili per mettersi in sicurezza in questi casi. In caso di pioggia in atto di ...

Allerta Meteo a Roma - le 5 zone a rischio per il maltempo. Oggi nuovo allarme - la mappa : Da Prima Porta all?Infernetto la mappa dei luoghi a rischio allagamento si amplia, a causa del mutamento delle condizioni meteorologiche e per la scarsa manutenzione delle caditoie. Ma...

Oggi c'è allerta Meteo in tutta la Sicilia : maltempo e caldo per lo scirocco : Dopo il caldo di questi giorni tornano i temporali e i forti venti. La protezione civile ha diramato una allerta meteo arancione per rischio idrogeologico e per rischio idraulico per la giornata di ...

Allerta Meteo Puglia : da stanotte vento forte e pioggia : La Protezione regionale della Puglia lancia dalla mezzanotte di domani 28 ottobre 2018 e per le successive 24-36 ore un’Allerta arancione per il vento forte e un’Allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico localizzato su tutta la regione. Si prevedono a partire dalle prime ore di domani 28 ottobre 2018, venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali, con rinforzi di burrasca forte e mareggiate lungo le coste esposte. ...

Allerta Meteo Umbria : pioggia e vento in arrivo : Allerta Meteo della protezione civile per il Maltempo atteso sull’Umbria, come su molte altre aree italiane, per la perturbazione di origine atlantica che ha raggiunto l’Italia. Secondo quanto reso noto dalla Regione, dalle prime ore di domenica 28 ottobre per le successive 24-36 ore sono previste precipitazioni diffuse, anche a carattere temporalesco. I fenomeni saranno accompagnati da “rovesci di forte intensita’, ...

Allerta Meteo Sicilia : criticità arancione per pioggia e temporali : La Protezione Civile ha diffuso un’Allerta meteo arancione per la giornata di domani sia per il rischio idrogeologico, sia per il rischio idraulico. Si prevedono precipitazioni “diffuse e persistenti, localmente a carattere di rovescio o temporale, su settore ionico della Sicilia nord-orientale, con quantitativi cumulati da elevati a molto elevati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia occidentale e ...

Allerta Meteo Lazio : maltempo in arrivo - criticità arancione dalla mezzanotte di oggi : L’Agenzia Regionale di protezione civile della Regione Lazio ha emesso l’Allertamento del sistema di protezione civile su tutto il territorio regionale con un codice di criticità idraulica ed idrogeologica “arancione” dalla mezzanotte di oggi e per 24-36 ore. I modelli previsionali preannunciano precipitazioni molto intense su tutta la regione dalle prime ore di domani con probabile intensificazione nella giornata di ...

Allerta Meteo Piemonte : ancora criticità per pioggia e vento : Sono previste in intensificazione dalla serata di oggi le precipitazioni sulle zone settentrionali del Piemonte, tra verbano, biellese e vercellese. Secondo quanto comunica l’Arpa regionale le piogge si estenderanno da domani pomeriggio sull’intero settore nord-occidentale, colpendo in particolar modo le zone pedemontane. Temporali in transito dalla Liguria determinano, inoltre, forti precipitazioni a carattere localizzato sulle zone ...

Meteo : Lombardia - pioggia fino a lunedì - temperature stabili : Milano, 27 ott. (AdnKronos) - Tra oggi e lunedì sera un ampio sistema perturbato interessa il centro-nord dell'Italia. In Lombardia sono attese precipitazioni abbondanti sui rilievi alpini e prealpini, mentre sulla Pianura le precipitazioni presentano un carattere più sparso ed intermittente, in int

Previsioni Meteo Lombardia : ampio sistema perturbato - pioggia fino a lunedì : “Tra sabato e la serata di lunedì un ampio sistema perturbato interessa il centro-nord dell’Italia. In Lombardia – riporta il bollettino Meteo di Arpa regionale – sono attese precipitazioni abbondanti sui rilievi alpini e prealpini, mentre sulla Pianura le precipitazioni presentano un carattere più sparso ed intermittente, in intensificazione tra la sera di sabato e la mattina di domenica e poi di nuovo tra domenica e ...

Meteo : inizia oggi il peggioramento. Forti temporali e venti intensi a breve : Al via il peggioramento, lunga fase perturbata per l'Italia. Forti temporali già da oggi. Meteo / Ve ne abbiamo parlato tanto nei giorni scorsi e ormai siamo arrivati all'inizio di questa...

Allerta Meteo Piemonte : pioggia e vento in arrivo : Dopo le ultime giornate all’insegna delle alte temperature, da domani sul Piemonte è attesa la pioggia, anche abbondante. Dal tardo pomeriggio, segnala l’Arpa Piemonte, sono attese precipitazioni “forti e persistenti” sul Verbano e sulla zona del Lago Maggiore. Precipitazioni intense e localizzate sono previste su vercellese, novarese, biellese e sul settore meridionale della regione, dove potranno essere a carattere ...