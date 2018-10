Messico | la Ferrari tiene aperto il Costruttori

Messico : vittoria a Verstappen e Titolo a Hamilton. Ferrari a podio : Max Verstappen si è rifatto della delusione della pole persa vincendo per il secondo anno consecutivo il GP del Messico, con una gara perfetta. Sul podio con lui Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen, ma i riflettori sono tutti per Lewis Hamilton, quarto al traguardo ma che oggi conquista il quinto Titolo, a due GP dalla […] L'articolo Messico: vittoria a Verstappen e Titolo a Hamilton. Ferrari a podio sembra essere il primo su MotoriNoLimits ...

Hamilton conquista il quinto titolo. In Messico vince Verstappen davanti alle Ferrari : Con il quarto posto al termine del gp del Messico Lewis Hamilton, su Mercedes, si è laureato per la quinta volta campione del mondo di Formula 1. La gara, come nel 2017, è stata vinta dalla Red Bull di Max Verstappen. Sul podio anche le Ferrari , con Sebastian Vettel davanti a Kimi Raikkonen. Daniel Ricciardo, quando era ...

Formula 1. Hamilton festeggia il quinto Mondiale. In Messico vince Verstappen davanti alle Ferrari : alle spalle del campione del mondo arriva Ricciardo che lo passa, con spiattellamento e uscita di pista della Mercedes, al giro 47. Al giro successivo Vettel mischia le carte: sosta e ultrasoft. ...

F1 - Classifica Mondiale costruttori 2018 : Mercedes in vetta con 55 punti di vantaggio sulla Ferrari dopo il GP del Messico : Mancano due gare al termine e la Ferrari con 55 punti di ritardo dalla Mercedes ancora ci spera anche se è davvero difficile. Le Frecce d’Argento hanno anche questo titolo in mano dopo il trionfo nella graduatoria riservata ai piloti di Lewis Hamilton. In Brasile ed Abu Dhabi vedremo come andrà a finire. Classifica Mondiale costruttori 2018 1 Mercedes 585 2 Ferrari 530 3 RED BULL RACING TAG HEUER 362 4 RENAULT 114 5 HAAS Ferrari 84 6 ...

Messico - trionfa Verstappen sulle Ferrari. Hamilton 4° è campione! : Il futuro di questo sport è davvero nelle sue mani. Ma il presente è tutto di Lewis, cui oggi bastava chiudere tra i primi 7 per laurearsi campione: il quarto posto finale dietro alle Ferrari, per ...

DIRETTA FORMULA 1 GP Messico/ F1 gara live : vince Verstappen - le Ferrari a podio - Hamilton campione del mondo! : DIRETTA FORMULA 1 F1 gara Gp MESSICO 2018 Città del MESSICO live: vincitore e podio, cronaca e ordine d'arrivo della corsa (oggi domenica 28 ottobre).(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 21:49:00 GMT)

Ordine d’arrivo F1 - GP Messico 2018 : risultato e classifica della gara. Verstappen domina in lungo e in largo - doppio podio Ferrari. Hamilton Campione del Mondo con un 4° posto : Max Verstappen ha vinto nettamente il Gran Premio del Messico, diciannovesimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno. L’olandese della Red Bull ha costruito le basi del suo successo con una partenza in cui ha bruciato il compagno di squadra Ricciardo ed ha difeso la posizione alla prima curva dall’attacco di Hamilton. L’inglese della Mercedes si è laureato Campione del Mondo per la quinta volta in carriera dopo una gara ...

F1 – Ricciardo esilarante : dopo la conquista della pole in Messico Daniel ‘ruba’ uno zaino Ferrari ad un tifoso [VIDEO] : Daniel Ricciardo unico nella sua simpatica: l’australiano della Red Bull ‘ruba’ lo zaino della Ferrari ad un tifoso in Messico e… Mentre la MotoGp festeggia la vittoria di Maverick Vinales al Gp d’Australia, la F1 deve attendere ancora qualche ora per scoprire chi si aggiudicherà il successo al Gp del Messico. Intanto, in casa Red Bull, si festeggia per la splendida doppietta in qualifica, con Daniel Ricciardo ...

F1 - GP Messico 2018 : Red Bull davanti ma Ferrari e Mercedes ci provano - in una gara ricca di variabili : Sarà un Gran Premio del Messico 2018 di Formula Uno (clicca qui per programma e tv) all’insegna delle emozioni quello che vivremo questa sera. Sul tracciato intitolato ai fratelli Rodriguez è tutto pronto per una gara quanto mai imprevedibile e ricca di variabili. davanti, com’è ben noto, scatteranno le due Red Bull, confermando che la monoposto di Milton Keynes è la migliore a Città del Messico, ma da questo punto in poi tutto è ...

Messico : in qualifica progressi per la Ferrari - ma non abbastanza : Quarto e sesto posto nelle qualifiche del GP del Messico per i piloti della Scuderia Ferrari Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen, che domani prenderanno il via rispettivamante dalla seconda e terza fila sulla griglia. Per entrambi il giudizio su questa giornata è chiaro: sono stati fatti progressi rispetto al venerdì, ma non abbastanza. Sebastian Vettel […] L'articolo Messico: in qualifica progressi per la Ferrari, ma non abbastanza sembra ...

LIVE F1 - Qualifiche GP Messico 2018 in DIRETTA : sfida Ferrari-Mercedes per la pole! : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Qualifiche del GP del Messico, valido come diciannovesima prova del Mondiale di F1 2018. Tutto il weekend si incentra, in sostanza, su una domanda: Lewis Hamilton sarà in grado di portarsi a casa il Mondiale già all’Autodromo Hermanos Rodriguez? In attesa di scoprirlo, per il momento le grandi protagoniste sono state le Red Bull di Verstappen e Ricciardo, che hanno dominato le prime due ...

F1 - Red Bull spiona : copiata in Messico una soluzione usata dalla Ferrari ad Austin : La Red Bull ha riproposto i deviatori di flusso provati dalla Ferrari ad Austin, applicandoli sul fondo della monoposto di Verstappen in occasione delle libere in Messico La Red Bull ‘copia’ la Ferrari, provando a sfruttare le intuizioni del team di Maranello per migliorare le prestazioni della propria monoposto. photo4/Lapresse E’ quanto ammesso da Adrian Newey in Messico, dove sulla RB13 di Max Verstappen son comparsi ...

F1 – Giornata faticosa per la Ferrari in Messico - l’analisi di Vettel : “è stato difficile far funzionare la macchina - ma…” : Le parole di Sebastian Vettel al termine della prima Giornata di prove libere del Gp del Messico E’ terminata la prima Giornata di prove libere del Gp del Messico: Giornata faticosa per la Ferrari, con Vettel che ha chiuso le Fp2 solo al settimo posto. Il team di Maranello deve lavorare sodo in vista dell’importante Giornata di qualifiche di domani. Vettel ha analizzato molto nel dettaglio la sua prima Giornata di prove, ...

F1 - GP Messico 2018 : risultati prove libere 2. Max Verstappen domina ma si ferma - Ferrari e Mercedes non spingono : La Red Bull è la macchina da battere nel GP del Messico 2018, terzultima tappa del Mondiale di Formula Uno. Dopo aver dominato nel primo turno di prove libere, le Lattine si mettono in mostra anche nella FP2 che si è corsa sul circuito della capitale dello Stato centro-americano e hanno messo in ginocchio le avversarie. Max Verstappen ha stampato un perentorio 1:16.720 nella simulazione di qualifica ma soprattutto ha messo in mostra un passo ...