Merkel | «Non mi ricandido alla guida Cdu» Via dalla politica a fine mandato | no a

Con la sconfitta in Assia finisce l'era Merkel : "Non si ricandiderà a cancelliera o in Ue" : Dopo i deludenti risultati elettorali in Assia la cancelliera tedesca lascia la guida della Cdu e non si ricandiderà a quella del governo, restando comunque alla guida dell'esecutivo per questa legislatura. Lo scrive l'agenzia Dpa, citando fonti vicine al partito. Merkel non intende assumere incarichi in Europa

Germania - batosta in Assia per la Merkel. “Non mi ricandido alla guida della Cdu”. Ma resta Cancelliera : Le previsioni della vigilia erano giuste. I due partiti della Grosse Koalition, Spd e Cdu, crollano nel voto in Assia, che vede il balzo in avanti di Verdi e dell’ultradestra di Afd. Un’altra sconfitta elettorale per il partito Angela Merkel, che arriva dopo la batosta della Baviera e che spinge la Cancelliera a decidere di non ricandidarsi alla guida dei cristiano-democratici. Ma pur essendosi detta pronta a rinunciare alla ...

