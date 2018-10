ansa

: RT @51fini: Merkel, mi ritiro alla politica dal 2021 ?? ah come ci dispiace! Par di sentire ?@matteorenzi? ma questa è tedesca, può darsi ma… - Fabme0801 : RT @51fini: Merkel, mi ritiro alla politica dal 2021 ?? ah come ci dispiace! Par di sentire ?@matteorenzi? ma questa è tedesca, può darsi ma… - Ketty57664851 : RT @51fini: Merkel, mi ritiro alla politica dal 2021 ?? ah come ci dispiace! Par di sentire ?@matteorenzi? ma questa è tedesca, può darsi ma… - GraziaDigi : La #Merkel si ritirerà a vita privata.. Cara Frau Merkel, lei ha avuto tempo e forza politica per fare della UE un… -

(Di lunedì 29 ottobre 2018) ANSA, - BERLINO, 29 OTT - "Come cancelliera ho la responsabilità di tutto, per quello che riesce e per quello che non riesce. E' giunto il momento di aprire un nuovo capitolo: non mi ricandiderò come ...