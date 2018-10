Meghan Markle incinta | principe Harry | la parole del marito che ogni futura madre

Il discorso femminista di Meghan Markle in difesa di tutte le donne : Meghan è la prima donna membro della famiglia reale britannica a schierarsi così apertamente e a prendere una posizione politica netta. Una femminista 'prodigio' perché già a 11 anni aveva ben chiaro ...

Applausi per Meghan Markle in Nuova Zelanda : la duchessa parla l'antica lingua Maori : Guidata da una premier donna, la laburista Jacinda Ardern, la Nuova Zelanda é stata elogiata dalla duchessa del Sussex come un esempio di uguaglianza di genere per tutti i Paesi del mondo. 'Il ...

Meghan Markle regala torte ai bambini : Meghan Markle protagonista di un nuovo momento toccante con i bambini. La duchessa di Sussex, che al momento è in dolce attesa, sta terminando la sua visita in alcuni Paesi del Commonwealth dell'emisfero australe. Dopo Australia, Fiji e Tonga, Meghan ha fatto tappa in Nuova Zelanda, ultima nazione del suo tour istituzionale. Qui, insieme al Principe Harry, ha visitato un bar sulla spiaggia, il caffè Maranui di Wellington.Come racconta Metro, al ...

Il diritto di partecipare alle scelte per il tuo futuro e quello della tua comunità, il coinvolgimento che ti permette di essere parte del mondo di cui fai parte

Meghan Markle in Nuova Zelanda con un discorso sul femminismo : La Nuova Zelanda, infatti, è stata il primo Stato al mondo a garantire il diritto di voto alle donne e oggi è guidata dal primo ministro Jacinda Ardern, che è stata la donna più giovane al mondo alla ...

Danielle - la sosia di Meghan Markle (che ha lasciato a bocca aperta Harry) : Si chiama Danielle, fa la personal trainer ed è la sosia “ufficiale” di Meghan Markle. A differenza della duchessa di Sussex, Danielle Bazergy ha solamente 22 anni ed è ancora in cerca del suo principe azzurro. Per il resto però le due donne sono identiche: stesso nasino leggermente all’insù, che ha fatto impazzire le donne di tutto il mondo (e i chirurghi estetici), stesso sguardo intenso, stesso sorriso e lunghi capelli ...

Meghan Markle è incinta! Tra matrimoni e scandali gli eventi reali 2018 : La principessa Eugenia mostra con orgoglio la sua cicatrice! Credits: Elle Questo gesto è piaciuto molto alle donne di tutto il mondo , che hanno apprezzato la trasparenza e onestà di Eugenia nel ...

Meghan Markle sta preoccupando i sudditi ed i fan : potrebbe addirittura perdere il bambino - ecco perchè. : Meghan Markle sta preoccupando tutti i suoi fan ma anche tutti i sudditi. La moglie di Harry di Inghilterra è incinta ma potrebbe addirittura perdere il bambino, ecco perchè La bellissima Duchessa Di Sussex,... L'articolo Meghan Markle sta preoccupando i sudditi ed i fan: potrebbe addirittura perdere il bambino, ecco perchè. proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Meghan Markle incinta - suo padre rompe il silenzio sulla gravidanza : Qualche settimana fa Meghan Markle ha annunciato di essere incinta. A scoprire la gravidanza non sono stati solo i sudditi inglesi, ma anche il padre Thomas. La duchessa di Sussex non parla più con l’ex direttori delle luci di Hollywood dopo lo scandalo precedente al suo matrimonio, quando aveva deciso di vendere alcune foto, tradendo la fiducia della Royal Family. Da allora Meghan e Thomas non si sono più visti e, in seguito ad una ...

