MEDIASET - RETE 4 * ' Quarta Repubblica ' | MICHELE PLACIDO | ' È TUTTO AUMENTATO BUCHE E

Per Fabrizio Corona si chiudono le porte della rete MEDIASET ? Dovrà risarcire i danni fatti al camerino? Ecco cosa è successo dopo la puntata : La testata giornalistica 361 Magazine per cui scrive anche Alfonso Signorini ne è sicura: Mediaset ha chiesto i danni a Fabrizio Corona per i danni subìti. “Che ne sarà del cachet incassato da Fabrizio ... L'articolo Per Fabrizio Corona si chiudono le porte della rete Mediaset? Dovrà risarcire i danni fatti al camerino? Ecco cosa è successo dopo la puntata proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Localizzati problemi MEDIASET oggi 8 ottobre : dove non si vedono Canale 5 - Italia 1 e Rete 4? : Inizio di settimana con problemi Mediaset, più esattamente con le reti Canale 5, Italia 1 e Rete 4 che non si vedono, almeno in una particolare area geografica del nord Italia. Cosa sta succedendo? Possiamo parlare di guasto momentaneo e comunque non diffuso e presto risolvibile? Già da un paio di ore i problemi Mediaset odierni si stanno registrando nella regione Veneto, in particolare a Venezia, Padova e relative province di riferimento. I ...