Maturità | ministro Bussetti | Dal 2019 niente tesina Tutte le novità

Maturità 2019 - ministro Bussetti : “Via la tesina dall’esame”. Poi riprende i prof che comunicano sui social : “Sono contrario” : La tesina all’esame di Maturità 2019 non ci sarà. Ad annunciarlo è il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti in un’intervista a Studenti.it. Dopo le ultime novità, comunicate alle scuole tramite una circolare e incentrate sulle modifiche alle prove scritte, il Miur ha deciso di introdurre un ulteriore cambiamento. Una riforma della scuola ancora in itinere che, ha specificato l’ex prof essore di educazione fisica, non ...

Maturità 2019 - il ministro Bussetti annuncia la riforma dell’esame : l’alternanza scuola-lavoro non verrà abolita : Il ministro dell'Istruzione ha annunciato una riforma dell'esame di Maturità e dichiarato che verrà presentata a breve, nel mese di settembre. L'alternanza scuola-lavoro rimarrà in vigore ma non sarà più centrale per la Maturità.Al momento i contorni della futura riforma della scuola non sono ancora noti.Continua a leggere