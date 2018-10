Matteo Salvini | il ministro si dimette da consigliere a Milano | era in carica dal 1993

Matteo Salvini dopo 25 anni lascia il consiglio comunale di Milano : Il leader della Lega e ministro dell’Interno ha presentato lunedì mattina le dimissioni dalla carica. Era stato eletto per la prima volta nel 1993. Rieletto a giugno 2016, aveva partecipato a 29 sedute su 160

L'endorsement di Massimo Ferrero a Matteo Salvini : "Ripulisci la nostra Italia" : "Uno, cento, mille Salvini per ripulire questa nostra Italia da questi poveracci malandrini. Daje Matteo. Forza Salvini, non mollare, facci tornare a sognare". L"endorsement al ministro dell"Interno Matteo Salvini è opera di Massimo Ferrero, vulcanico presidente della Sampdoria.Ieri i due si sono incrociati in tribuna autorità a San Siro - dove il Milan ha sconfitto per 3-2 i blucerchiati - e in seguito all"incontro calcistico, il numero uno ...

Matteo Salvini - anche Massimo Ferrero si converte al sovranismo : 'Ripulisci l'Italia da sti poveracci' : , per la cronaca, il Milan di Salvini ha battuto la Samp di Ferrero, quindi non c'è nemmeno il sospetto di combine calcistico-mediatica,

La domenica di Matteo Salvini? Musica - pane e salame : "Per accompagnare la tristezza della pioggia sui tetti di Roma, mi faccio un bel panino col salame e mi ascolto in serie: De Gregori (Caterina), Ivan Graziani (Lugano Addio), Venditti (Sotto il segno dei pesci), Vasco (Liberi liberi), Mina (Amor mio), Max Pezzali (Gli anni), Il Volo (Il mondo), Mia Martini (Gli uomini non cambiano) e De André (Via del campo)".La ricetta è semplice e a darla, via social, è il ministro dell'Interno Matteo Salvini. ...

Gioia del Colle - scritte contro Matteo Salvini davanti alla sede della Lega : I parlamentari del Carroccio: "In provincia di Bari gli atti vandalici e intimidatori ai danni delle nostre sedi ormai non si contano più, così come le minacce apparse sui muri del capoluogo"

Matteo Salvini - il retroscena dopo il delirio di Di Maio sulla Tav : 'Stiamo zitti' - viene giù tutto : Prima del vertice tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, insolitamente di domenica mattina, il clima teso tra Lega e M5s tutti i nodi irrisolti all'interno del governo ha costretto a un cambio di rotta ...

Matteo Salvini - il vertice segreto con Luigi Di Maio : il faccia a faccia per tenere in piedi il governo : vertice riservatissimo tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, in una domenica cruciale per il governo e per i rapporti tra i due alleati. La settimana che sta per arrivare sarà una corsa ad ostacoli per ...

Sultana Razon Veronesi/ La moglie di Umberto Veronesi : "Matteo Salvini mi fa paura!" (Le Ragazze) : Ospite del primo appuntamento de Le Ragazze, Sultana Razon Veronesi, vedova di Umberto Veronesi, ricorda la deportazione nel campo di concentramento nazista di Bergen Belsen (Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 09:34:00 GMT)

Matteo Salvini - l'idea : una marcia contro l'Europa - con lo zampino di Vladimir Putin : ... hanno riferito a Libero fonti vicine al Cremlino, sarà in visita in Italia tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio: 'L'economia della fiducia e la diplomazia del business dall'Atlantico al ...

Matteo Salvini - l'incubo : costretto a usare il salva-banche come il Pd? : ...pensa di speculare sulla pelle dei risparmiatori e degli italiani - ha aggiunto Salvini - sappia che c'è un governo e c'è un paese pronto a difendere le sue imprese le sue banche e al sua economia ...

Matteo Salvini - divieto di entrata in un locale di Napoli/ “Vietato ai razzisti. E per anni ci ha insultati” : Un risotratore napoletano ha appeso all'ingresso del suo locale un divieto di ingresso ai razzisti con l'immagine del leader della Lega su un divieto di sosta(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 18:38:00 GMT)

Matteo Salvini - l'indiscrezione : se ne frega della multa per la manovra - pronto a non pagare l'Europa : C'è una lacuna nei trattati europei - fa sapere Repubblica - che potrebbe trasformarsi in una bomba a orologeria, la cui miccia è in mano al governo italiano. E così Matteo Salvini sembra più ...

Matteo Salvini : "Sosterremo le banche - costi quel che costi" : Matteo Salvini interviene sulla stabilità delle banche. E assicura: "Nessuna banca salterà. Se qualcuno pensa di speculare sulla pelle dei risparmiatori e degli italiani, sappia che c'è un governo e c'è un paese pronto a difendere le sue imprese, le sue banche e la sua economia, costi quel che costi". Parole, queste, pronunciate a margine del Consiglio federale della Lega a Milano.L'intervento di Salvini arriva poche ...

Desirée - Roberto Fico attacca Matteo Salvini : 'Non ci vogliono ruspe - ma amore'. L'ultimo affronto : 'La coesione sociale è il mezzo fondamentale per costruire tutto il resto della comunità solidale e un'economia sana e forte - ha detto in Campidoglio -. Anche nei momenti difficili non ci vogliono ...