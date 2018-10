romadailynews

: Massaro (FI): “Quartiere Giuliano Dalmata abbandonato dalla Raggi e dal M5S: “Strade… - romadailynews : Massaro (FI): “Quartiere Giuliano Dalmata abbandonato dalla Raggi e dal M5S: “Strade… -

(Di lunedì 29 ottobre 2018) “Strade, marciapiedi e aree verdi del quartieredi Roma sono degradate e dissestate, nella totale inerzia dell’amministrazione pentastellata” – dichiara Pietrangelo, Coordinatore di Forza Italia del Municipio IX Roma Eur. “Questo territorio – spiega– riveste un importante valore storico, sociale e culturale. Esso, infatti, conserva il ricordo di donne e uomini che furono perseguitati, infoibati e ai quali, per troppo tempo, colpevolmente, non è stata riconosciuta l’identità di italiani. Risulta, pertanto, ancor più ingiustificabile ed inaccettabile l’atteggiamento del M5s che, in tre anni di governo della città, poco o nulla ha fatto per riqualificare e valorizzare un quadrante così pregno di significato”. “Chiediamo al Sindacoe all’amministrazione grillina – conclude ...