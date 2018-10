Marco Minniti rivela la verità sul viaggio a Bangui di Papa Francesco | ' C' erano anche i

Vittorio Feltri a I Lunatici benedice Marco Minniti : 'Potrebbe essere un buon segretario per il Pd' : Vittorio Feltri è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2, durante il programma I Lunatici . Ai conduttori Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio , il direttore di Libero ha rivelato il nome che a suo ...

Pd - il dramma di Marco Minniti : Matteo Renzi lo sostiene? L'ex ministro lo umilia così : Il tempo stringe: il 10 febbraio ci saranno le primarie e il Pd dovrà scegliere chi candidare . Se da una parte i dem sostengono la candidatura di Nicola Zingaretti , l'antiRenziano governatore del ...

Pd - una fine ridicola. 'Marco Minniti unico che può battere Matteo Salvini' - e la sinistra si spacca di nuovo : 'L'unico capace di battere Matteo Salvini '. Il soggetto è Marco Minniti , che parte del Pd vorrebbe candidato alla segreteria. Ma qui cominciano i problemi. Il primo: a chiedergli di scendere in ...

Pd - appello di 13 sindaci per Marco Minniti : “Si candidi alla guida del partito” : Un appello sottoscritto da tredici sindaci per chiedere a Marco Minniti di candidarsi segretario del Pd. “Abbiamo bisogno di individuare un profilo forte e autorevole contro l’incompetenza e l’estremismo M5s – Lega. Crediamo pertanto che Marco Minniti, figura dal profilo democratico e unitario, potrebbe essere la figura giusta per guidare il nostro partito”, scrivono tredici primi cittadini dem. A chiedere la candidatura ...

Marco Minniti sta riflettendo. I sindaci dem premono per la sua candidatura a segretario Pd : In un angolo del Transatlantico, attorno a Matteo Orfini si forma un capannello di parlamentari della sua corrente. L'argomento è il Congresso del Pd: "È evidente – spiega scadendo le parole – che se, come pare, si candida Minniti, anche noi mettiamo un nostro candidato. A quel punto nessuno raggiunge il 50 per cento e il segretario lo elegge l'assemblea...".La notizia è che pressoché tutti, ormai, danno ...

"La mia strategia per fermare gli sbarchi". ?Marco Minniti si racconta alla Bbc : Si è avvalso della sua lunga esperienza nel campo dell'intelligence e della sicurezza per "orchestrare" un accordo volto a ridurre il flusso migratorio dalla Libia all'Italia. "Co-optare i capi tribù libici per fermare i contrabbandieri e trafficanti di migranti", se all'apparenza può sembrare una strategia semplice, l'ex ministro ...

Marco Minniti - la confessione sul fallimento della sinistra e l'immigrazione : 'Non abbiamo capito la paura' : L'ex ministro dell'Interno Marco Minniti nega che l'Italia e l'Europa siano alle prese con una 'emergenza migratoria' e avverte Matteo Salvini di provocare 'un conflitto tra poteri dello Stato, ...