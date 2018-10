Marco Carta coming out | Sono gay e fidanzato Video | ho sofferto | ma a

Marco Carta fa coming out da Barbara D'Urso : 'Ho un compagno - lo amo e sono felice' : Al mio fianco in questo momento c'è una persona, il mio compagno, e sono felice - ha concluso - e spero che il mondo fuori mi accolga con tanta tranquillità'. © Copyright LaPresse - Riproduzione ...

Marco Carta fa coming out a Domenica Live : «Sono gay. Ho un compagno e sono felice» : Marco Carta a Domenica Live “Essere liberi è impagabile e dire le cose perché le vuoi dire tu, quando vuoi tu e come vuoi tu, per me questo momento è priorità”. E Marco Carta ha deciso che il momento giusto era oggi pomeriggio: a Domenica Live, ospite di Barbara D’Urso, il cantante sardo ha rivelato di essere gay. “Tantissime volte nel mio percorso è capitato che qualcuno avesse voluto dire qualcosa per forza, anche ...

Marco Carta - coming out a Domenica Live : «Ho un compagno e sono felice» : Marco Carta a Domenica Live “Essere liberi è impagabile e dire le cose perché le vuoi dire tu, quando vuoi tu e come vuoi tu, per me questo momento è priorità”. E Marco Carta ha deciso che il momento giusto era oggi pomeriggio: a Domenica Live, ospite di Barbara D’Urso, il cantante sardo ha rivelato di essere omosessuale. “Tantissime volte nel mio percorso è capitato che qualcuno avesse voluto dire qualcosa per forza, ...

Domenica Live - Barbara D'Urso intervista Marco Carta : 'Sono omosessuale - ho un compagno' : Oggi, Domenica 28 ottobre, su Canale 5, Domenica Live ha proposto un'intervista esclusiva di Barbara D'Urso a Marco Carta . Il cantante ha raccontato, per la prima volta, di essere omosessuale . ...

