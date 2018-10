Mara Impara - La nuova musica | su SkyUno la Maionchi ' cavia' per sdoganare le nuove

Mara Impara - La nuova musica : il nuovo programma con Mara Maionchi - in onda su Sky Uno : Mara Maionchi , uno dei quattro giudici della dodicesima edizione di X Factor, il talent show di Sky Uno che entrerà nel vivo con i live show a partire da giovedì prossimo, 25 ottobre 2018, sarà la protagonista di un nuovo format musica le che andrà sempre in onda su Sky Uno.Il programma televisivo, primo format realizzato da Billboard Italia, si intitola Mara Impara - La nuova musica , andrà in onda su Sky Uno, tutti i giorni dal 29 ottobre ...

Mara Impara – La nuova musica - il programma con la Maionchi e Cosmo - Achille Lauro e molti altri : Mara Impara - La nuova musica è il programma TV che vede protagonista Mara Maionchi, in onda sy Sky Uno dal 29 ottobre. Si tratta del primo formate televisivo di Billboard Italia che andrà in onda tutti i giorni dal 29 ottobre al 2 novembre, alle 19:25 e con replica alle 13:00 e alle 16:45. Mara Impara - La nuova musica sarà disponibile anche su Sky On Demand. In ogni puntata, Mara Maionchi sarà in compagnia di alcuni ospiti. Sono in ...