huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Manovra svuotata. Per reddito di cittadinanza e pensioni solo i soldi. Per le norme si dovranno aspettare due leggi ad… - giangio87 : RT @HuffPostItalia: Manovra svuotata. Per reddito di cittadinanza e pensioni solo i soldi. Per le norme si dovranno aspettare due leggi ad… - HuffPostItalia : Manovra svuotata. Per reddito di cittadinanza e pensioni solo i soldi. Per le norme si dovranno aspettare due leggi… - Valessiabi : RT @Bassottirescue: Dinah è bellissima e giovane e buona...la natura le ha giocato uno scherzetto e l'ha fatta nascere senza un pezzetto di… -

(Di lunedì 29 ottobre 2018) È come quando la squadra sfavorita sta vincendo contro l'avversario blasonato e il portiere perde tempo, in attesa che l'arbitro fischi. Luigi Di Maio e Matteo Salvini, estremi difensori della legge di bilancio, cincischieranno al limite della loro area di rigore fino a gennaio. Perché oggi a Palazzo Chigi Giuseppe Conte e Giovanni Tria si sono seduti attorno a un tavolo. Con loro i plenipotenziari di Lega e Movimento 5 stelle sul provvedimento. Una riunione che ha dipinto un quadro (il cui dettaglio si può trovare qui) al quale mancano alcune pennellate, ma che sta assumendo i crismi della definitività.Ecco, in questo quadro mancano totalmente ildie la riforma delle. Cioè, ci sono i, quelli sì. E basta. Non una riga su platea di beneficiari, tempi e modalità di erogazione, finestre di uscita. "Non ...