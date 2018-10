Manovra | flat tax ai prof per le ripetizioni  Terreni gratis con il terzo figlio Il testo

Manovra - prevista una flat tax al 15% ai professori per le ripetizioni : Iva: si conferma lo stop per intero agli aumenti per il solo 2019 mentre prevista una "sterilizzazione" parziale per il 2020 e 2021

Manovra - testo in Parlamento mercoledì. Arriva flat tax al 15% sulle ripetizioni - 1000 assunzioni a ispettorato del lavoro : La legge di Bilancio arriverà il Parlamento mercoledì prossimo, con 12 giorni di ritardo sulla tabella di marcia prevista dalla legge. Lo hanno fatto sapere fonti di palazzo Chigi del M5s e della Lega. Il testo è ora al vaglio della Ragioneria e del Mef. L’ultima bozza di cui dà conto l’agenzia Ansa è di 115 articoli e contiene alcune novità. La flat tax al 15% sarà applicata per esempio anche agli insegnanti che danno lezioni ...

Manovra - nella nuova bozza una flat tax al 15% sulle ripetizioni : L'accordo raggiunto in una nuova riunione a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte , e il ministro dell'Economia, Giovanni Tria . Intanto circola una nuova bozza. Nell'impianto ...

Manovra - prevista una flat tax al 15% ai professori per le ripetizioni : Il reddito di cittadinanza e "quota 100" verranno introdotti con "provvedimenti normativi" ad hoc. Lo si legge nella nuova bozza della Manovra . Resta invariato l'articolo che dispone l'istituzione di ...

Marc Zandi : "Manovra controproducente. Investimenti - aiuti ai poveri e flat tax sì - ma senza deficit" : Il Capo economista di Moody's Analytics dopo il downgrade dell'Italia Intervista «Qualunque ipotesi che l'Italia intenda uscire dall'euro sarebbe controproducente». L'avvertimento viene da Mark Zandi, ...

Flat tax - ecco cosa prevede la Manovra - : La misura è inserita nel documento programmatico di bilancio che il governo ha inviato a Bruxelles. Per ora, la misura riguarda solo le partite Iva con redditi fino a 65mila euro

Manovra : Mulè - flat tax sarà flop tax : ANSA, - ROMA, 17 OTT - "È la Manovra degli inganni: la flatTax sarà la flop tax perché riguarderà poche persone e la pressione fiscale rimarrà invariata, le imprese non avranno nessun beneficio e anzi ...

Manovra : Mulè - flat tax sarà flop tax : ANSA, - ROMA, 17 OTT - "È la Manovra degli inganni: la flatTax sarà la flop tax perché riguarderà poche persone e la pressione fiscale rimarrà invariata, le imprese non avranno nessun beneficio e anzi ...

Manovra - le tasse non calano : e per le partite Iva flat tax fino a 65mila euro : Nel documento di bilancio consegnato dal governo alla Commissione europea, c'è più di una sorpresa. La prima, e probabilmente la più rilevante, è che nonostante l'introduzione della flat tax per le ...

Flat tax al 15% - ma solo fino a 65.000 euro Manovra - nuovo scontro Juncker-Salvini Tagli ai vitalizi - c’è il sì anche del Senato : Non compare la seconda soglia dei 100 mila euro. Restano possibili modifiche durante l’iter parlamentare per ampliare la platea

Pensioni - «pace fiscale» e flat tax Tutte le novità della Manovra 2019 : Ecco Tutte le misure contenute nella bozza di disegno di legge che contiene la legge di bilancio, all'esame del Parlamento da qui alla fine dell'anno, con Tutte le entrate e le spese dello Stato. All'...

Manovra - Salvini : "Flat tax per i piccoli - giusto il taglio delle pensioni d'oro " : Per Matteo Salvini la Manovra approvata ieri dal consiglio dei Ministri è una "vittoria degli italiani". "La flat tax c'è per i piccoli dimenticati dalla sinistra, giusto il taglio delle pensioni d'...

Condono fiscale - pensioni - reddito di cittadinanza - flat tax : ecco la Manovra 2019 : pensioni, reddito di cittadinanza, flat tax. Ma anche sterilizzazione degli aumenti dell’Iva e pace fiscale. ecco le principali misure della manovra da 37 miliardi del governo M5S-Lega...

Sondaggi Politici/ Fornero e Flat Tax : elettori premiano la Manovra di Lega e M5s : Sondaggi elettorali Politici: ultime notizie e intenzioni di voto, Lega sfiora il 33%, insegue in risalita Di Maio al 31%. Male Berlusconi ancora sotto il 10%, è sempre stallo Pd(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 19:23:00 GMT)