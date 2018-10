Maltempo | Firenze | bimbi restano in scuole

Maltempo - bufera di vento in Toscana : pioggia e grandine si abbattono su Firenze : Maltempo in Toscana, dove una bufera di vento, pioggia e grandine si sta abbattendo in questi minuti su Firenze. La nuova ondata di Maltempo avviene distanza di poche ore dall’ondata di perturbazioni, anche di forte intensità, che si sono verificati nell’area Metropolitana di Firenze e che hanno interessato i territori del Chianti, Valdarno e Firenze. La Sala di Protezione civile integrata della Città Metropolitana di Firenze ...

Maltempo : traffico rallentato nell’alta velocità Roma-Firenze : Sta tornando gradualmente alla normalità il traffico ferroviario sulla linea alta velocità tra Roma e Firenze, rallentato dalle 14.55 alle 16.20, per un guasto agli impianti di circolazione fra Orte e Settebagni, provocato dal Maltempo. E’ quanto rende noto il sito di Rfi. I treni in viaggio hanno percorso la linea convenzionale con ritardi fino a 70 minuti, mentre quattro regionali della linea FL1, Orte – Fiumicino Areoporto sono ...

Maltempo Firenze : domani chiuso parco Pratolino : L’allerta Maltempo, per temporali e forte vento, ha spinto la Città Metropolitana di Firenze a chiudere nella giornata di domani, domenica 28 ottobre, il parco di Pratolino, nel comune di Vaglia. Per lo stesso motivo alcune delle “Camminate tra gli olivi”, organizzate dall’Associazione Nazionale Citta’ dell’Olio, in 18 comuni toscani, sono state annullate. Sempre per il Maltempo e’ stata annullata ...

Maltempo Toscana : allerta gialla per vento a Firenze : Rischio vento forte domani a Firenze: nel nuovo bollettino di valutazione delle criticità il centro funzionale regionale “ha stabilito, per la zona che riguarda anche la nostra citta’, codice giallo da mezzanotte alle 16 di domani, martedi’ 2 ottobre. L’allerta riguarda, oltre Firenze, anche i comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, ...

Maltempo Toscana : domani allerta meteo gialla sull’area metropolitana di Firenze : La Sala di Protezione civile della Città metropolitana di Firenze segnala che per domani 1 settembre 2018 è stato emanato dal Centro funzionale regionale un codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico e temporali forti su tutto il territorio della Città metropolitana di Firenze. Sono previsti rovesci e temporali sparsi, anche di forte intensità, associati a colpi di vento e grandinate. Interessati i corsi d’acqua secondari per il ...

Maltempo Firenze - Metrocittà : chiuso domani il parco Demidoff : La Città Metropolitana di Firenze, in previsione dell’ondata di Maltempo che potrebbe colpire anche alcune zone della provincia (Mugello-Val di Sieve, Romagna Toscana, Alto Mugello, Bisenzio-Ombrone Pistoiese e Valdarno inferiore) ricorda che, secondo l’allerta di Codice arancione emesso dalla Sala operativa regionale, sono possibili temporali anche di forte intensità accompagnati da colpi di vento e grandinate. Anche per questo è ...

Sono state ripristinate le linee telefoniche della Città Metropolitana, riparato il guasto all'alimentazione che si è verificato ieri a seguito del temporale che ha colpito Firenze: lo ha reso noto l'ente in una nota

Per un grave guasto all'alimentazione della centrale telefonica a seguito del temporale di ieri pomeriggio non sono raggiungibili le linee telefoniche della Città Metropolitana di Firenze. I tecnici sono al lavoro per la riparazione che è previsto possa essere completata nel giro di alcune ore.

Ondata di Maltempo oggi in Toscana: sulla superstrada Firenze–Pisa–Livorno un grosso cartello di segnalazione stradale è caduto sulla carreggiata sfiorando le auto in transito all'altezza della biforcazione per Livorno e Firenze. Fortunatamente non si registrano feriti. A Firenze un fulmine ha colpito la statua in pietra in cima all'arco in piazza della Libertà, causando il distacco un pezzo della testa: nessun ulteriore ...

Maltempo Firenze : piogge intense a Tavarnelle val di Pesa e Barberino Val d’Elsa : La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze ha ricevuto segnalazioni di piogge intense nei comuni di Tavarnelle val di Pesa e Barberino Val d’Elsa. “Alcune strade della zona sono allagate – sottolinea Angelo Bassi, consigliere della Metrocittà delegato alla Protezione civile – Invitiamo a guidare con la massima attenzione perché è stata registrata la presenza di detriti e ramaglie sulle ...

