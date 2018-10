Maltempo | Zaia | siamo preoccupati ma abbiamo realizzato opere per ridurre rischio 2

Maltempo : Zaia - siamo preoccupati ma abbiamo realizzato opere per ridurre rischio (3) : (AdnKronos) - Dell’Acqua ha confermato che, al di là di quella che può essere la mancanza di percezione del rischio da parte della popolazione, sono i modelli previsionali a dire che ci possono essere criticità. Per questo più squadre di protezione civile sono pronte nell’eventualità di esondazioni.

Maltempo : Zaia - siamo preoccupati ma abbiamo realizzato opere per ridurre rischio : Venezia, 29 ott. (AdnKronos) - Il Presidente della Regione Luca Zaia , nella sede della Protezione Civile Regionale a Marghera, dove opera l’Unità di Crisi istituita per seguire l’andamento dell’ondata di Maltempo che sta investendo il Veneto, ha fatto il punto della situazione insieme all’Assessore

Maltempo Veneto - Zaia : stessa situazione dell’alluvione del ’66 : Il Presidente della Regione Luca Zaia ha fatto il punto della situazione insieme all’Assessore alla Protezione Civile Gianpaolo Bottacin, al dirigente d’area Nicola Dell’Acqua e al direttore interregionale dei Vigili del Fuoco Veneto -Trentino Alto Adige Fabio Dattilo. ”Siamo preoccupati perché le previsioni meteo confermano una situazione analoga, se non peggiore, a quella che il Veneto ha conosciuto nel 1966 e nel 2010. ...

Maltempo Veneto - Zaia : “State lontani dai fiumi ed evitate i selfie” : Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, al “Corriere della Sera” parla dell’emergenza Maltempo in corso, e chiede alla popolazione di “evitare i fiumi, le zone sotto i pendii. Consiglio di evitare processioni per selfie e filmatini. I curiosi da esondazione sono d’intralcio. Chi ha bisogno non esiti a chiamare 118, Vigili del fuoco e Protezione civile“. “Succede che siamo di fronte a ...