Maltempo | vento sradica alberi a Napoli | muore un 21enne | una donna è grave

Campidoglio : Maltempo e vento hanno portato 250 interventi : Roma – A causa del maltempo e delle fortissime raffiche di vento che stanno colpendo la citta’, il Servizio Giardini di Roma Capitale ha effettuato fino ad ora piu’ di 250 interventi per rami o alberi caduti. “Quello che si sta verificando in queste ore e’ un evento straordinario, con vento a tempesta che ha raggiunto raffiche anche di 105 km orari, che sta causando danni sul verde urbano a Roma come nelle altre ...

Maltempo - Italia in ginocchio al Centro e al Nord. Alberi abbattuti dalle raffiche di vento : quattro morti : Nubifragi, burrasca e un’allerta rossa che riguarda sei regioni (Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Trentino Alto Adige e Abruzzo). Da Nord a Sud la settimana si apre con la preoccupazione per la pioggia e in alcuni casi anche il vento, con raffiche fino a 100 km orari. Due morti sono stati accertati a Castrocielo, in provincia di Frosinone, uccisi dal crollo di un albero sul tetto della propria Smart. ...

Maltempo Campania : vento sradica albero a Napoli - morto 21enne : Un’altra vittima per il Maltempo, questa volta a Napoli: un 21enne della provincia di Caserta stava camminando a piedi in via Claudio, a Fuorigrotta, quando è stato investito da un albero probabilmente sradicato dal forte vento di scirocco che soffia sul capoluogo campano da questa notte. Inutili i soccorsi del 118 e la corsa all’ospedale San Paolo. L'articolo Maltempo Campania: vento sradica albero a Napoli, morto 21enne sembra ...

Maltempo - bufera di vento in Toscana : pioggia e grandine si abbattono su Firenze : Maltempo in Toscana, dove una bufera di vento, pioggia e grandine si sta abbattendo in questi minuti su Firenze. La nuova ondata di Maltempo avviene distanza di poche ore dall’ondata di perturbazioni, anche di forte intensità, che si sono verificati nell’area Metropolitana di Firenze e che hanno interessato i territori del Chianti, Valdarno e Firenze. La Sala di Protezione civile integrata della Città Metropolitana di Firenze ...

Maltempo - pioggia e vento su tutta l’Italia : “E’ stato di calamità per l’agricoltura” : stato di calamità per l’agricoltura con ulivi secolari sradicati, coltivazioni distrutte, campi allagati, muri crollati, trombe d’aria e grandine su aziende, serre e stalle con animali sfollati e mandrie isolate. E’ quanto emerge dal primo bilancio della Coldiretti sugli effetti della violenta ondata di Maltempo che sta colpendo l’Italia da nord a sud, dalla Sardegna alla Puglia, dalla Liguria al Veneto, dalla Toscana alla Sardegna, dalla ...

Maltempo - pioggia e vento a Fiumicino : alberi caduti e scuole chiuse : pioggia e vento oggi a Fiumicino dove sono stati moltissimi gli interventi effettuati su tutto il territorio dalla Polizia locale a causa del Maltempo che ha colpito il litorale durante la mattinata, in particolare per il forte vento. Nel dettaglio, dalle 8.45 alle 14 di oggi, sono state in tutto 23 le emergenze affrontate dagli uomini e dalle donne della Polizia locale da Parco Leonardo a Fiumicino, da Fregene a Palidoro. Di queste ben 11 a ...

Maltempo : alla Camera deputati assenti a causa di pioggia e vento - seduta sospesa : Lavori parlamentari sospesi per Maltempo. alla Camera, dove si esamina il decreto legge per Genova, diversi deputati hanno lasciato gli scranni vuoti per la difficoltà a raggiungere la capitale. Il presidente di turno Fabio Rampelli, anche alla luce di quanto veniva riferito sulle ragioni delle assenze legate alle condizioni meteorologiche “avverse”, ha quindi sospeso la seduta, con ripresa prevista alle 15 e 30. L'articolo Maltempo: ...

Maltempo - codice rosso per vento e pioggia. Allarme per Seveso e Lambro - frane nel bergamasco : La protezione civile ha diramato un'allerta di criticità elevata per il rischio idrogeologico. Forti raffiche di vento, alberi caduti a Milano. A Broni crolla il cornicione del municipio. Atm modifica alcune linee danneggiate dal vento

Maltempo : a Roma vento forte - alberi e tegole caduti : oltre 140 interventi : AGI, - Roma, 29 ott. - Il forte vento che sta soffiando su Roma ha causato numerose cadute di rami e di alberi, ma anche coperture divelte, intonaci, tegole, pali e cartelloni trascinati via. I vigili ...

Maltempo Roma : 140 richieste di intervento dei Vigili del Fuoco - “limitare gli spostamenti all’indispensabile” : Giornata di Maltempo a Roma: nella Capitale dalle otto di stamattina i Vigili del Fuoco del comando di Roma hanno effettuato almeno 140 interventi. Per circa l’80% si tratta di alberi e rami caduti o in imminente pericolo di caduta , coperture divelte, intonaci tegole pali e cartelloni. In corso almeno 40 interventi, in attesa oltre duecento. Al momento l’impianto di soccorso dei pompieri Romani è stato potenziato con alcune squadre ...

Maltempo Capri : vento forte e mareggiata - stop ai collegamenti : Il vento sta sferzando su gran parte dell’Italia, da Nord a Sud, investendo anche l’Isola di Capri. Una tempesta di acqua e vento ha colpito Capri che da questa mattina è isolata dalla terraferma dopo l’interruzione dei collegamenti marittimi. Fortissime raffiche di vento e una violenta mareggiata hanno interessato in particolare il versante di Marina Piccola e dei Faraglioni, maggiormente esposto allo scirocco. Si registrano ...