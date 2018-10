Maltempo | venti fortissimi in tutta Italia | a 130 Km h sull’Argentario | traghetto urta

Maltempo - nubifragi - frane e venti a 100 km/h. Cinque morti - un disperso Scuole chiuse martedì : ecco dove : Disagi in tutta Italia. Due morti in provincia di Frosinone, uno a Latina, uno a Napoli e uno a Savona . disperso velista a Catanzaro. A Venezia marea record: allagato il 70% del centro storico. Interrotta l’Alta Velocità tra Parma e Reggio Emilia. Bloccati 180 turisti al Passo dello Stelvio. Il Viminale: valutare chiusura Scuole e uffici e limitare gli spostamenti

Campidoglio : Maltempo e vento hanno portato 250 interventi : Roma – A causa del maltempo e delle fortissime raffiche di vento che stanno colpendo la citta’, il Servizio Giardini di Roma Capitale ha effettuato fino ad ora piu’ di 250 interventi per rami o alberi caduti. “Quello che si sta verificando in queste ore e’ un evento straordinario, con vento a tempesta che ha raggiunto raffiche anche di 105 km orari, che sta causando danni sul verde urbano a Roma come nelle altre ...

Maltempo - piogge e alberi abbattuti dai venti : quattro morti | Danni e disagi : Due giovani mirti nel frusinate colpiti da un albero mentre transitavano in auto. Un altro morto a Napoli, con una dinamica analoga. Bufere e mareggiate su tutta la penisola

Maltempo : a Roma vento forte - alberi e tegole caduti : oltre 140 interventi : AGI, - Roma, 29 ott. - Il forte vento che sta soffiando su Roma ha causato numerose cadute di rami e di alberi, ma anche coperture divelte, intonaci, tegole, pali e cartelloni trascinati via. I vigili ...

Maltempo - l’esperto : “Dobbiamo abituarci ad eventi estremi e ad un peggioramento” - ecco cosa sta succedendo : Maltempo: esperto Cnr, dobbiamo abituarci a eventi estremi = “Che ci siano delle perturbazioni nella stagione autunnale e’ normale, quello che invece stiamo osservando di anomalo e’ l’intensificarsi di questi eventi probabilmente a causa del riscaldamento globale“. Lo ha spiegato all’AGI Antonello Pasini dell’Istituto sull’inquinamento atmosferico del Consiglio nazionale delle ricerche (Iia-Cnr). ...

Maltempo Liguria : 140 mm di pioggia e venti a 130 km/h - attesa l’onda di piena del Magra : La “perturbazione finora imponente” che sta colpendo la Liguria ha fatto cadere “140 mm di pioggia nelle zone delle Cinque Terre e dello Spezzino dalla mezzanotte di oggi e ha fatto registrare venti che hanno sfiorato i 130 km/h nell’estremo levante“, spiega la Protezione Civile. Il fiume Magra tra i comuni di Vezzano Ligure e di Arcola, è al livello di guardia: riceve le acque anche del Vara e di alcuni ...

Maltempo - numerosi interventi dei vigili del fuoco in provincia Perugia : alberi sradicati e rami caduti in strada : Sono ancora tanti gli interventi dovuti al Maltempo da parte dei vigili del fuoco in gran parte della provincia di Perugia, ma la situazione non presenta al momento particolari emergenze. Lo si e’ appreso dal Comando provinciale del capoluogo umbro. La zona piu’ colpita risulta lo spoletino. I vigili del fuoco sono al lavoro soprattutto per rimuovere alberi e rami caduti sulle strade a causa del vento. Interessati anche altri centri ...

Maltempo : 465 interventi dei vigili del fuoco nella notte in tutta Italia : Sono 465 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco in diverse regioni d’Italia a causa del Maltempo: “Dalla mezzanotte alle 7 i vigili del fuoco hanno effettuato 180 interventi in Toscana, 60 nel Lazio, 49 in Lombardia, 36 in Calabria, 35 in Campania, 33 in Veneto, 30 in Sicilia, 28 in Liguria e 14 in Friuli Venezia Giulia“, si legge sul profilo Twitter dei vigili. L'articolo Maltempo: 465 interventi dei vigili del fuoco ...

Maltempo Toscana : allagamenti e alberi caduti nel Grossetano - decine di interventi dei vigli del fuoco : Notte di lavoro per i vigili del fuoco del comando di Grosseto a causa del forte vento e della pioggia: al momento rimangono 42 interventi da effettuare. Si sono registrati diversi allagamenti a Follonica per un violento temporale avvenuto intorno alle 4. A Punta Ala, nel comune di Castiglione della Pescaia, un albero è caduto su una casa: i pompieri sono intervenuti e hanno fatto uscire gli abitanti per precauzione. La strada per Punta Ala è ...

Maltempo - allerta rossa in Liguria e altre 4 regioni/ Ultime notizie : domani nubifragi e venti di tempesta : Maltempo Liguria: frane, allagamenti e alberi caduti. Ultime notizie, allerta arancione: Genoa-Udinese si gioca? Violenti temporali si sono abbattuti nelle Ultime ore

Maltempo a Reggio Calabria - criticità in tutta la città : boom di interventi dei Vigili del Fuoco - evacuazioni [FOTO] : 1/8 ...