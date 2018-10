Maltempo Veneto | Zaia | “State lontani dai fiumi ed evitate i selfie”

Maltempo Veneto : passata la piena dell’Adige a Verona : E’ passata intorno alle 4 di oggi, la piena dell’Adige a Verona, senza causare danni: prosegue in ogni caso il monitoraggio e sono state installate paratie in zona Corte dogana. Chiuso provvisoriamente il Lungadige Attiraglio. Non si segnalano ulteriori criticità. L'articolo Maltempo Veneto: passata la piena dell’Adige a Verona sembra essere il primo su Meteo Web.

Allarme Maltempo : scuole chiuse in Veneto oggi e domani : scuole chiuse oggi nelle province del Veneto a causa del maltempo. La decisione è stata presa dai Prefetti e comunicata alle amministrazioni comunali, dato il peggioramento della situazione meteo. Nella Provincia di Vicenza e nella Città Metropolitana di Venezia la chiusura è stata decretata anche per la giornata di martedì. L'articolo Allarme maltempo: scuole chiuse in Veneto oggi e domani sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : nubifragi - allerta rossa su Veneto e Friuli e Liguria. Alberi caduti a Roma : allerta della Protezione civile per un'ondata di Maltempo al Nord e sulle regioni tirreniche, che lunedì raggiungerà l'apice. allerta rossa per rischio idrogeologico sui bacini del Piave in Veneto e ...

Maltempo Veneto : 40 persone sgomberate in una frazione di Cortina : Una quarantina di persone abitanti ai piani terra o seminterrati sono stati evacuati da Alvera’, la frazione di Cortina D’Ampezzo attraversata dal torrente Bigontina, il cui straripamento nell’agosto dello scorso anno causo’ la morte di una donna. Sul corso d’acqua gonfiato dalle piogge delle ultime 24 ore stanno operando sei escavatori per lo sghiaiamento del fondale, cosi’ da favorire il deflusso ...

Maltempo Veneto : sei tratti di statali chiusi nel Bellunese : Sono sei, tutti in provincia di Belluno, i tratti stradali chiusi al transito per problemi legati alle precipitazioni della prima giornata di Maltempo in Veneto. Lo rende noto la societa’ di gestione Veneto STrade. In particolare, e’ chiusa la SP251 “della Val di Zoldo e Val Cellina” da Igne nel comune di Longarone a Fagare’; la SR203 “Agordina” a La Muda di La Valle Agordina; la SP33 “di ...

Maltempo - massima allerta in Veneto “come nel 1966” : Zaia chiede la mobilitazione della Protezione Civile : Il Presidente del Veneto, Luca Zaia, ha firmato nel pomeriggio la richiesta di mobilitazione del Servizio Nazionale della Protezione Civile “in considerazione delle previsioni elaborate dai modelli meteorologici ed idraulici che ipotizzano scenari riferibili agli eventi di piena del 1966”, preso atto “di aver attivato tutte le forze in campo disponibili”. Considerata “l’eccezionalita’ della situazione, ...

Maltempo : in Veneto 16 mila volontari mobilitati - 70 interventi dei Vigili del Fuoco per smottamenti e allagamenti : Sono quasi 16 mila i volontari mobilitati dalla Protezione civile del Veneto che, con l’Unita’ di crisi istituita dal presidente Luca Zaia e coordinata dall’Assessore all’Ambiente, Gianpaolo Bottacin, sta affrontando l’emergenza Maltempo nella regione. In provincia di Belluno sono attivi oltre 250 volontari, mentre sono stati messi in preallerta gruppi di tutto il Veneto, in particolare le unità formate per ...

Maltempo Veneto : laghi di montagna pronti per la laminazione delle piene : A seguito dell’ondata di Maltempo in atto, la protezione civile del Veneto rende noto che i laghi di montagna a Santa Croce, Centro Cadore, Mis e Corlo, in provincia di Belluno, sono pronti a essere invasati qualora fosse necessario far fonte a piene eccezionali. Gli invasi, utilizzati per la laminazione delle piene, erano stati gia’ predisposti nelle settimane scorse al livello minimo per fare fronte a possibili condizioni meteo ...

