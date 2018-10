Maltempo Veneto | firmato lo stato di crisi | numerose criticità

Maltempo : una vittima in Veneto - uomo muore travolto da un albero a Feltre : La tragedia nel serata di lunedì nel Bellunese dove una violenta tempesta ha portato venti che hanno soffiato anche a 130 chilometri orari causando ingenti danni e anche un blackout generalizzato in tutta la zona. A causa del Maltempo lo stesso governatore Zaia ha firmato un decreto per proclamare lo stato di crisi in tutta la regione.Continua a leggere

Furia Maltempo sull'Italia : 7 morti tra Lazio - Campania - Liguria e Veneto. Crollano gli alberi sulle auto : è strage : Tragico lunedì di maltempo su tutta l'Italia per la pioggia e il vento con 7 morti tra Lazio, Campania, Liguria e Veneto. L'allerta meteo coinvolge numerose regioni, da nord a sud....

Maltempo : Veneto - pioggia intensa provoca frane e caduta alberi : Venezia, 29 ott. (AdnKronos) - Sono quattro al momento le strade regionali chiuse a causa del peggioramento delle condizioni climatiche. Si tratta della SP 641 del Passo Fedaia in direzione Sappada; della SR 355 di Val Degano; della SP 51 della Val di Zoldo e Val Cellina e della SR 203 Agordina a no

Maltempo : in Veneto il fenomeno più rilevante degli ultimi decenni : Il Maltempo di questi giorni, per intensità ed estensione, appare certamente come il più rilevante registrato negli ultimi decenni in Veneto. Nel sottolineare l’importanza di non abbassare il livello di guardia e con l’invito ai cittadini di compiere nelle prossime ore e fino a domani gli spostamenti strettamente necessari, dall’Unità di Crisi attivata dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia e coordinata ...

Maltempo : anche domani scuole chiuse in tutto il Veneto : Venezia, 29 ott. (AdnKronos) - L'Unità di crisi istituita presso la Protezione Civile regionale che sta seguendo l’evolversi dell’ondata di Maltempo, informa di aver ricevuto dalle Prefetture del Veneto la comunicazione relativa alla chiusura delle scuole anche per la giornata di domani, martedì 30

Maltempo : Cia Veneto - preoccupazione per rete idrica - danni a soia e frumento : Venezia, 29 ott. (AdnKronos) - CIA Agricoltori Italiani Veneto sta monitorando da ormai quasi 48 ore la situazione del Maltempo sul territorio regionale. La prima parte della giornata di lunedì è stata vissuta con particolare apprensione nelle province di Belluno, Treviso e Venezia. "La rete idrica

Maltempo : Veneto - prevista ripresa innalzamento livelli idrometrici : Venezia, 29 ott. (AdnKronos) - Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto, a seguito delle valutazioni effettuate dall’Unità di crisi operativa presso la sede della Protezione Civile a Marghera, ha emesso un nuovo bollettino di nowcasting, che indica per il pomeriggio una gen

Maltempo Veneto - Zaia : stessa situazione dell’alluvione del ’66 : Il Presidente della Regione Luca Zaia ha fatto il punto della situazione insieme all’Assessore alla Protezione Civile Gianpaolo Bottacin, al dirigente d’area Nicola Dell’Acqua e al direttore interregionale dei Vigili del Fuoco Veneto-Trentino Alto Adige Fabio Dattilo. ”Siamo preoccupati perché le previsioni meteo confermano una situazione analoga, se non peggiore, a quella che il Veneto ha conosciuto nel 1966 e nel 2010. ...

Maltempo Veneto : sale il Bacchiglione - numeri utili - monitoraggio e allerta : Maltempo Veneto - Apprensione per il Bacchiglione, attesa piena in serata. Maltempo Veneto - Nelle prossime ore e per tutta la notte la fase di Maltempo tanto annunciata entrerà nella sua fase più...

Maltempo : Veneto - Unità di crisi elabora mappa accumuli di pioggia : Venezia, 29 ott. (AdnKronos) - L’Unità di crisi che sta monitorando l’andamento dell’ondata di Maltempo che sta colpendo il Veneto, ed è riunita nella sede della Protezione Civile Regionale a Marghera, ha elaborato una mappa degli accumuli su 44 stazioni di monitoraggio sparse in tutto il territorio

Maltempo Veneto : il punto della situazione nelle province - si teme ritorno della “piena storica” del Piave : Il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha fatto il punto della situazione con l’Assessore alla Protezione Civile Gianpaolo Bottacin e i tecnici che, da ieri mattina, monitorano ora dopo ora l’evolversi della situazione. In particolare, è stato compiuto un esame rispetto alle zone più colpite. In provincia di Belluno, a Cortina (Alverà, torrente Bigontina) con rischio esondazione e rilevanti interventi in corso da parte della ...

