Maltempo | una vittima in Veneto | uomo muore travolto da un albero a Feltre

Maltempo - tromba d’aria fa una vittima nel Savonese : Vincenzina colpita da pezzi di tetto : La vittima è una sincopa di 88 ani che sarebbe stata colpita da pezzi di del tetto piano di un condominio trascinati via da una tromba d'aria che investito la sua città, Albisola Superiore, nel Savonese. Il materiale è caduto in strada colpendo anche tre macchine e abbattendo i pali dell’illuminazione pubblica.Continua a leggere

Maltempo - Sulcis : vento a 37 nodi - traghetto contro una banchina a Carloforte : Incidente al traghetto G.B. Conte della Delcomar, impegnato sulla rotta Portoscuso-Carloforte (Su). Questa mattina alle 12:45 in fase di attracco è andato a sbattere contro la banchina del molo Tagliafico al porto di Carloforte, nell’Isola di San Pietro. L’incidente è dovuto probabilmente al Maltempo ed alle forti raffiche di vento che soffia dai 41 ai 47 nodi. Il Comandante dell’Ufficio marittimo di Carloforte, il Tenente di ...

Maltempo : vento sradica alberi a Napoli - muore un 21enne - una donna è grave : Raffiche a 130 chilometri orari. Tavolo di coordinamento in Comune. Navi da crociera non attraccano in porto

Maltempo Napoli - una vittima : morto sul colpo schiacciato da un albero : Maltempo Napoli - morto sul copo, ucciso da un albero abbattuto dal vento. Maltempo Napoli - Purtroppo, nonostante le numerose allerta meteo emanate in questi giorni, il Maltempo torna a mietere...

Maltempo a Genova - terrapieno frana su una macchina a Quarto : I Vigili del fuoco hanno operato su tutta la città per danni causati dal forte vento e dalle abbondanti piogge: numerosi gli interventi per alberi caduti, prosciugamenti e strutture pericolanti. Maggiori criticità nei quartieri San Teodoro e Molassana. Nella delegazione di Quarto un terrapieno è franato su una vettura in sosta.

Maltempo : a Reggio Calabria gravi danni alla rete idrica comunale - difficoltà di erogazione in alcuni quartieri : Il Maltempo delle ultime ore ha causato disservizi nell’erogazione dell’acqua in alcune zone di Reggio Calabria. “gravi danni“, in particolare, secondo quanto rende noto l’amministrazione comunale, si sono verificati alla sorgiva della contrada Morello, che rifornisce i serbatoi di Lazzaretto, per cui oggi si verificheranno problemi per l’approvvigionamento idrico nei quartieri Tre mulini, Cardinale Portanova, ...

Maltempo Veneto : attenzione alta per i fiumi Tagliamento e Meduna che hanno raggiunto livelli preoccupanti : Il forte Maltempo che si sta abbattendo sul Veneto, sta creando preoccupazione anche per lo stato dei fiumi Tagliamento e Meduna. L’Unita’ di Crisi della Regione Veneto, operativa a Marghera, sta valutando i bollettini emessi e trasmessi anche al Veneto da parte della Regione Friuli Venezia Giulia. In particolare, il Tagliamento nella notte ha superato il valore di guardia posto a 190 centimetri all’idrometro di Venzone, ...

Maltempo - allerta rossa in sei regioni : nubifragi e raffiche a 100 km/h. Crolla il timpano di una chiesa nel tarantino : nubifragi, burrasca e una allerta rossa che riguarda sei regioni (Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Trentino Alto Adige e Abruzzo). Da Nord a Sud la settimana si apre con la preoccupazione per la pioggia e in alcuni casi anche il vento, con raffiche fino a 100 km orari. Una tromba d’aria ha causato il crollo del timpano di una chiesa a Manduria (Taranto), mentre resta chiusa la statale del Brennero. Annullati molti ...

Scuole chiuse per Maltempo a Ercolano - ma l'avviso è una fake news : Ercolano - 'Allarme meteo di livello rosso con tempeste e Scuole chiuse'. Potrebbe sembrare a tutti gli effetti un bollettino meteo e invece è una bufala che in queste ore sta facendo il giro di ...

Maltempo Taranto - paura e danni : forti raffiche di vento a Manduria - cede timpano di una chiesa : forti raffiche di vento si sono registrate ieri sera a Manduria (Taranto): hanno provocato il cedimento del timpano della chiesa di San Michele Arcangelo, e i detriti hanno danneggiato insegne dei negozi e auto in sosta. A causa di vento e pioggia sono caduti anche una ventina di alberi di pino in piazza Giovanni XXIII e sulla via per Oria: numerosi i danni e gli interventi dei vigili del fuoco, e tanta paura per la popolazione, anche a causa di ...

Maltempo Veneto : 40 persone sgomberate in una frazione di Cortina : Una quarantina di persone abitanti ai piani terra o seminterrati sono stati evacuati da Alvera’, la frazione di Cortina D’Ampezzo attraversata dal torrente Bigontina, il cui straripamento nell’agosto dello scorso anno causo’ la morte di una donna. Sul corso d’acqua gonfiato dalle piogge delle ultime 24 ore stanno operando sei escavatori per lo sghiaiamento del fondale, cosi’ da favorire il deflusso ...

Maltempo Calabria - situazione critica nel reggino : strada chiusa al traffico per una frana : Il Maltempo che sta flagellando la Calabria non da tregua. La situazione in alcuni comuni è drammatica. Il sindaco di Cinquefrondi, nel reggino, ha chiesto ai cittadini di non percorrere le strade adiacenti al Fiume Sciarapotamo. “Si informa, inoltre – si legge sulla pagina Facebook del comune -, che a causa di un crollo la strada di Contrada Gunnari è stata chiusa al traffico. Stiamo monitorando il tutto in collaborazione con le ...

Allerta Meteo : caos Maltempo - rinviata una partita di Serie D : A seguito della decisione della Protezione Civile e dell’ordinanza del sindaco di Messina, si comunica che la partita Messina-Castrovillari in programma alle 14.30 allo stadio Franco Scoglio è stata rinviata a data da destinarsi a causa delle avverse condizioni Meteorologiche che stanno interessando l’intera area dello Stretto. I tifosi che aveva acquistato il tagliando d’ingresso in prevendita possono recarsi – entro mercoledì – presso i ...