Maltempo | tromba d’aria fa una vittima nel Savonese | Vincenzina colpita da pezzi di tetto

Maltempo - tromba d’aria fa una vittima nel Savonese : donna colpita da pezzi di tetto : La vittima è una sincopa di 88 ani che sarebbe stata colpita da pezzi di del tetto piano di un condominio trascinati via da una tromba d'aria che investito la sua città, Albisola Superiore, nel Savonese. Il materiale è caduto in strada colpendo anche tre macchine e abbattendo i pali dell’illuminazione pubblica.Continua a leggere

Maltempo - tromba d'aria a La Spezia : tetti scoperchiati nella zona portuale : E' una sera di Maltempo a La Spezia, dove le forti raffiche di vento stanno causando danni e disagi. La situazione meteorologica estremamente delicata, sta impegnando i Vigili del Fuoco di La Spezia in moltissimi interventi. Decine le situazioni risolte ma oltre un centinaio sono ancora in attesa. Nessuna persona risulta in pericolo. nella mattinata sono stati soccorsi alcuni automobilisti rimasti bloccati in sottopassi

Maltempo - tromba d'aria nel centro di Terracina : alberi divelti e auto distrutte. Un morto e diversi feriti : "La situazione è drammatica. In viale della Vittoria ci sono appartamenti dove sembra quasi vi sia scoppiata una bombola a gas". E' il concitato racconto di Gianfranco Sciscione, presidente del consiglio comunale di Terracina, sull'emergenza Maltempo e la tromba d'aria che ha colpito la cittadina della provincia di Latina. "Ho interrotto il consiglio comunale", ha proseguito Sciscione spiegando che il forte vento ha

Maltempo Liguria - tromba d’aria a La Spezia : frana di container in mare - nave da crociera rompe gli ormeggi [VIDEO] : Il Maltempo continua a flagellare l’Italia da Nord a Sud e tutta la penisola si ritrova a fare i conti con piogge torrenziali, forti venti, alluvioni, grandine, fiumi esondati e mareggiate. Come se tutto questo non bastasse, si formano anche le prime trombe d’aria che, in particolare a La Spezia, hanno creato grandi disagi al La Spezia container. La città ligure, già colpita da fenomeni molto violenti, questa mattina si è ritrovata con il ...

Maltempo - tromba d’aria e mareggiata alla Spezia. Al porto cadono alcuni container : tromba d’aria, grandine, pioggia torrenziale e mareggiata alla Spezia, con treni fermi dalle 9.30 per detriti che sono caduti sui binari. allagamenti in molti Comuni dello Spezzino. A Monterosso, alla Cinque Terre, i sottopassi sono allagati. Il sindaco Emanuele Moggia ha ordinato l’evacuazione di abitazioni e negozi ai piani terra e seminterrati del centro storico: i rivi sono al massimo della capienza. Monterosso è uno dei Comuni ...

Maltempo - aggiornamenti in diretta. A Roma Metro B interrotta e strage di alberi - tromba d'aria sradica ulivi in Puglia : Ondata di Maltempo ed emergenza in tutta Italia, non solo a Roma dove la sindaca Virginia Raggi ha disposto la chiusura delle scuole.

Maltempo - aggiornamenti in diretta. Allerta rossa in Liguria - tromba d'aria e crolli in Puglia - piogge e vento in Friuli : Maltempo ed emergenza in tutta Italia, non solo a Roma dove la sindaca Virginia Raggi ha disposto la chiusura delle scuole: secondo quanto riporta 3bmeteo.com, un'acuta fase di Maltempo sta

Maltempo : tromba d'aria nel tarantino : ANSA, - MANDURIA , TARANTO, , 29 OTT - Una tromba d'aria si è abbattuta ieri sera a Manduria , Taranto, causando il cedimento del timpano , la superficie triangolare racchiusa nella cornice del

Maltempo : allerta rossa su Veneto e Friuli - tromba d'aria a Genova - : Continua l'ondata di precipitazioni e forti venti che sta colpendo l'Italia e, nella notte, è arrivata anche al Sud. Nel capoluogo ligure venti fino 90 km/h hanno fatto crollare rami e cartelli

Maltempo : spettacolare doppia tromba marina in Calabria - zona Longobardi [FOTO] : La danza delle trombe marine in Calabria, foto spettacolari da Longobardi, nel cosentino. Nel corso del pomeriggio di domenica 21 ottobre (ieri), le prime avvisaglie del cambiamento del tempo si...

L'Italia nella morsa del Maltempo : nubifragio a Roma - tromba d'aria a Milano : Roma: chiuse alcune stazioni della metro, automobilisti sui tetti delle macchine - A causa del maltempo sei stazioni della metro sono state chiuse dopo essersi allagate. Diversi automobilisti sono

