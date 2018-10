Maltempo Trento | centro operativo esorta alla prudenza | ridurre spostamenti e non

meteoweb.eu

: RT @TgrRaiTrentino: Maltempo. Protezione civile: oltre mille uomini allertati in Trentino - TGR Trento - TgrRai : RT @TgrRaiTrentino: Maltempo. Protezione civile: oltre mille uomini allertati in Trentino - TGR Trento - VoceDelTrentino : Maltempo, Comune Trento: ridurre spostamenti, si prevede piena dell'Adige - La voce del Trentino - TgrRaiTrentino : Maltempo. Protezione civile: oltre mille uomini allertati in Trentino - TGR Trento -

(Di lunedì 29 ottobre 2018) Ilcomunale di, in riunione permanente da ieri in seguitoforte ondata di, ha emesso stamane un comunicato con una serie di raccomandazioni. I cittadini sono invitati ail piu’ possibile glie, nel caso risultino inevitabili, porre massima attenzione nei luoghi percorsi, evitando l’avvicinamento ai corsi d’acqua, conche e sottopassi, rampe ed ai versanti che possono subire smottamenti; verificare la situazione della propria abitazione in merito al rischio idraulico e idrogeologico, evitando di sostare nei piani interrati e piani terra; l’evento coinvolge il fiume Adige per il quale si prevede una piena particolare. Previsti possibili disagicircolazione per la chiusura anche a scopo preventivo dei sottopassi e di alcuni tratti stradali. Il Coc Si informa poi la popolazione di possibili sgomberi delle ...