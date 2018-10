Maltempo | travolto da un albero | un altro morto in Veneto

Maltempo : una vittima in Veneto - uomo muore travolto da un albero a Feltre : La tragedia nel serata di lunedì nel Bellunese dove una violenta tempesta ha portato venti che hanno soffiato anche a 130 chilometri orari causando ingenti danni e anche un blackout generalizzato in tutta la zona. A causa del Maltempo lo stesso governatore Zaia ha firmato un decreto per proclamare lo stato di crisi in tutta la regione.Continua a leggere