Maltempo | traffico e disagi a Milano | strade allagate | alberi caduti Allerta in città e

Maltempo : Autostrada del Brennero chiusa al traffico - traliccio dell’alta tensione pericolante : L’Autostrada del Brennero è stata chiusa per precauzione, tra Vipiteno e Brennero, per il rischio di caduta di un traliccio dell’alta tensione nello stesso punto in cui ieri sera era caduta una frana. L’AutoBrennero è stata dunque nuovamente chiusa in entrambi i sensi di marcia nel tratto tra Vipiteno e Brennero. Per chi viene da Sud l’uscita obbligatoria è quella di Vipiteno, per chi entra in Italia non è possibile ...

Allerta Meteo - forte Maltempo su quasi tutta l’Italia : strade chiuse e disagi al traffico - Anas fa il punto sulla viabilità : Domenica sera di violento maltempo su tutta l’Italia, con piogge e nubifragi che si stanno abbattendo da Nord a Sud. A causa del forte maltempo che sta interessando nelle ultime ore la Penisola, sono presenti limitazioni provvisorie al transito su alcune strade statali. Le squadre, i tecnici e le sale operative Anas (gruppo FS Italiane) sono operativi su tutta la rete di competenza per garantire la transitabilità e la sicurezza della ...

Maltempo Calabria - situazione critica nel reggino : strada chiusa al traffico per una frana : Il Maltempo che sta flagellando la Calabria non da tregua. La situazione in alcuni comuni è drammatica. Il sindaco di Cinquefrondi, nel reggino, ha chiesto ai cittadini di non percorrere le strade adiacenti al Fiume Sciarapotamo. “Si informa, inoltre – si legge sulla pagina Facebook del comune -, che a causa di un crollo la strada di Contrada Gunnari è stata chiusa al traffico. Stiamo monitorando il tutto in collaborazione con le ...

Maltempo : traffico rallentato nell’alta velocità Roma-Firenze : Sta tornando gradualmente alla normalità il traffico ferroviario sulla linea alta velocità tra Roma e Firenze, rallentato dalle 14.55 alle 16.20, per un guasto agli impianti di circolazione fra Orte e Settebagni, provocato dal Maltempo. E’ quanto rende noto il sito di Rfi. I treni in viaggio hanno percorso la linea convenzionale con ritardi fino a 70 minuti, mentre quattro regionali della linea FL1, Orte – Fiumicino Areoporto sono ...

Maltempo - grandine a Roma : una scuola chiusa e traffico rallentato : L’ondata di Maltempo che si è abbattuta ieri sera nel quadrante est di Roma ha provocato la chiusura di una scuola media, a via Giovan Battista Valente al Collatino, e determinato numerose conseguenze sulla viabilità: all’Esquilino via Statilia è chiusa a causa della presenza di un albero sulla carreggiata e si segnalano code sulla Tangenziale Est, sul Muro Torto, sulla via Ostiense in direzione litorale, sulla Flaminia tra Labaro e ...

Maltempo - violenta bomba d’acqua nel Catanese : auto colpite da detriti - traffico in tilt : Maltempo in Sicilia. Una improvvisa e violenta bomba d’acqua nel pomeriggio si è abbattuta sulla Statale che collega Catania e Gela, tra Palagonia e Scordia. In poco tempo sono venuti giù oltre 50 cm di pioggia. Le automobili in transito sono state colpite da detriti e sulla strada si è riversato fango.Continua a leggere

Maltempo Sicilia : riaperte al traffico diverse statali : Ripristinata la viabilità lungo le strade statali colpite dalla violenta ondata di Maltempo che ieri ha interessato la Sicilia. riaperte al traffico, in entrambe le direzioni, le strade statali 417 “di Caltagirone” dal km 54 al km 59, nel territorio comunale di Lentini, in provincia di Siracusa, della 192 “Della Valle del Dittaino”, dal km 8 al km 43, tra le province di Catania e di Enna e della 114/dir “Della Costa ...

Maltempo Cagliari : traffico rallentato sulla SS195 per allagamenti : traffico rallentato in quattro punti della SS195 “Sulcitana” a Capoterra (Cagliari), località già colpita dall’alluvione del 10 ottobre scorso. Anas segnala traffico rallentato per allagamento al km 11,500 in località Maddalena Spiaggia, dal km 14,800 al km 14,590 in località Torre degli Ulivi, al km 23 in comune di Sarroch e al km 27,800 verso Pula. L'articolo Maltempo Cagliari: traffico rallentato sulla SS195 per allagamenti ...

Maltempo Cagliari : ripristinato parzialmente il traffico ferroviario : In Sardegna è stato ripristinato parzialmente il traffico ferroviario dopo le interruzioni causate dal Maltempo in Provincia di Cagliari e di Nuoro. Sulla linea Macomer – Cagliari e Decimomannu – Iglesias, dalle 10 è ripresa la normale circolazione. Ci sono stati rallentamenti fino a 90 minuti su 14 treni regionali. Sulla Linea Decimomannu – Cagliari invece il traffico è sospeso dalle 10.33 per segnalazione da parte del ...

Maltempo in Liguria - traffico in tilt sulla A7 : Tags: a12 a7 autostrada Bolzaneto code cronaca genova Maltempo notizie Liguria rallentamenti traffico bloccato Precedente

Maltempo Calabria : limitazioni al traffico su tratti della SS106 : A seguito dell’ondata di Maltempo che da ieri si è abbattuta sull’intera Calabria, sono diverse le limitazioni al traffico che riguardano la statale 106 Var, Variante di Catanzaro Marina, dove è chiusa temporaneamente una carreggiata tra i km 16,700 e 14,00, a causa di una frana avvenuta al km 15,000, dallo svincolo di Simeri Crichi (CZ) allo svincolo di Catanzaro Est. In localita’ Isola di Capo Rizzuto, in provincia di ...

Maltempo - crolla il cartello sulla SS7Bis nel Napoletano : traffico regolare : E’ stato rimosso il restringimento di carreggiata istituito nella mattinata di oggi al km 28,500 della strada statale 7/bis ”di Terra di Lavoro”, in provincia di Napoli, per la caduta di un portale segnaletico, avvenuta intorno alle ore 7 a causa delle fortissime raffiche di vento che hanno interessato la regione. Come fa sapere Anas, la circolazione è quindi tornata pienamente regolare. “Da una prima verifica effettuata ...

Maltempo - fango e detriti sulla statale di Licata : traffico bloccato : fango e detriti sulla strada statale 123 "di Licata". Il traffico e' stato provvisoriamente bloccato, in entrambe le direzioni, nel territorio comunale di Licata, in provincia di Agrigento. Squadre di ...

Traffico A14 in tilt : fino a 13 km di coda. Controesodo tra Maltempo e incidenti : Disagi per 21 milioni di italiani al rientro. Weekend di fine estate con Traffico intenso, pioggia e raffiche di vento fino a 100 chilometri orari. Occhi puntati sull'area intorno a Genova Incidente ...