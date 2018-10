Maltempo Toscana | venti fino a 150 km h sui rilievi | onde fino a 6 metri

Maltempo - bufera di vento in Toscana : pioggia e grandine si abbattono su Firenze : Maltempo in Toscana, dove una bufera di vento, pioggia e grandine si sta abbattendo in questi minuti su Firenze. La nuova ondata di Maltempo avviene distanza di poche ore dall’ondata di perturbazioni, anche di forte intensità, che si sono verificati nell’area Metropolitana di Firenze e che hanno interessato i territori del Chianti, Valdarno e Firenze. La Sala di Protezione civile integrata della Città Metropolitana di Firenze ...

Maltempo - forti precipitazioni in Toscana : criticità in alta Lunigiana : Ultimo lunedì’ di Ottobre di intenso Maltempo su gran parte dell’Italia: piogge intense e vento stanno interessando il Bel Paese. E’ massima l’allerta e l’impegno di soccorso e coordinazione di tutte le forze. In Toscana il sistema regionale di Protezione Civile prevede incontri in videoconferenza periodici con Province, Prefetture, Centro Funzionale Regionale, Lamma, gli uffici del Genio civile regionale e la ...

Maltempo - allerta in Toscana : il fiume Magra ha superato i livelli di guardia - +2.49m in due ore : Forte Maltempo in tutta Italia, interessata da piogge e forti venti che stanno investendo anche la Toscana. Sono stati superati i livelli di guardia del fiume Magra a Pontremoli (Massa Carrara) che in poco più di due ore si è riempito passando da -0,16 metri sul livello del mare a 2,65m delle 11,30. E’ quanto pubblicato dal Consorzio di bonifica 1 Toscana nord che è impegnato nel monitoraggio dei fiumi e corsi d’acqua soprattutto ...

Maltempo Toscana : emergenza vento - situazione critica nelle province di Pisa e Livorno : emergenza Maltempo in Toscana dove è stata emessa, ieri, l’allerta rossa per le province meridionali e l’allerta arancione per il restante territorio regionale. Situazioni critiche si registrano in provincia di Pisa e Livorno: nel Livornese i vigili del fuoco stanno intervenendo nel Comune di Rosignano Marittimo dove forte vento ha colpito le località di Leciaglia alta e bassa e Chiappino, dove è crollato un capannone agricolo di ...

Maltempo Toscana : allagamenti e alberi caduti nel Grossetano - decine di interventi dei vigli del fuoco : Notte di lavoro per i vigili del fuoco del comando di Grosseto a causa del forte vento e della pioggia: al momento rimangono 42 interventi da effettuare. Si sono registrati diversi allagamenti a Follonica per un violento temporale avvenuto intorno alle 4. A Punta Ala, nel comune di Castiglione della Pescaia, un albero è caduto su una casa: i pompieri sono intervenuti e hanno fatto uscire gli abitanti per precauzione. La strada per Punta Ala è ...

Maltempo : in Toscana evacuati due edifici per precauzione dopo le forti piogge delle ultime ore : L’eccessiva quantità di pioggia riversatasi sulla Lunigiana ha creato numerosi disagi, soprattutto a Pontremoli, dove sono stati evacuati due edifici in via precauzionale. Il primo in via Garibaldi, dove sono state fatte allontanare otto persone. Il secondo in via Volpi, dove si sono verificate delle infiltrazioni ad uno stabile che hanno consigliato di allontanare le undici persone ivi residenti. Il Comune di Pontremoli, insieme alla ...

L’ondata di Maltempo del 31 Agosto / 1 Settembre 2018 in Toscana : Dopo un Agosto instabile ma complessivamente caldo una veloce incursione artica si impadronisce del Centro-Nord Italia a partire da Venerdì 31 Agosto, regalando forti temporali e un deciso calo delle temperature, specie in Toscana. Venerdì 31 Agosto 2018 La situazione sinottica nel pomeriggio del 31 Agosto mostra un primo isolamento di una depressione al di sotto della Liguria dovuta alle prime infiltrazioni di aria fredda nei bassi strati ...

Maltempo : Toscana - codice giallo temporali : ANSA, - FIRENZE, 10 OTT - Il codice giallo per temporali su costa e Arcipelago è stato emesso per domani, giovedì 11 ottobre, dalla Sala operativa unica della protezione civile regionale. Previsti ...

Maltempo Toscana : allerta gialla per vento a Firenze : Rischio vento forte domani a Firenze: nel nuovo bollettino di valutazione delle criticità il centro funzionale regionale “ha stabilito, per la zona che riguarda anche la nostra citta’, codice giallo da mezzanotte alle 16 di domani, martedi’ 2 ottobre. L’allerta riguarda, oltre Firenze, anche i comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, ...

Maltempo in Toscana - enorme tornado si abbatte sulla costa a Cecina [FOTO e VIDEO LIVE] : Un enorme tornado s’è abbattuto pochi minuti fa sul litorale centrale della Toscana, a Cecina. Il Maltempo sta colpendo da stamattina gran parte della Regione, con piogge torrenziali tra le province di Pisa e Livorno con 67mm di pioggia a Montecatini Val di Cecina, 50mm a Santa Luce 40mm a Guardistallo, 35mm a Castagneto Carducci, Fucecchio e Lajatico, 32mm a Volterra e Riparbella, 27mm a Cecina. Sul tornado di poco fa a Cecina, non ...

Maltempo Toscana : grossa tromba marina a Cecina - il video : Anche la Toscana è interessata in queste ore dalla perturbazione atlantica che sta portando piogge e temporali di forte intensità soprattutto al Nord e sul versante tirrenico della penisola. In...

Maltempo - Rossi : “In Toscana arriva l’app per avvertire i cittadini” : “Siamo pronti a presentare una applicazione che sarà disponibile per qualsiasi telefono” per avvertire i cittadini se il livello dei fiumi supera il livello di guardia. In caso di emergenza Maltempo finora “abbiamo avvertito i sindaci, la protezione civile, e siamo i pochi casi in Italia dove è possibile seguire l’evoluzione meteorologica del territorio, suddiviso in 20 distretti. Oltre a questo, i cittadini dalle ...

Maltempo Toscana - crollano i pannelli nel nido : tecnici al lavoro : Un sopralluogo al nido Acquario di San Concordio (Lucca), dove lo scorso sabato, a causa delle forti piogge si sono verificate delle infiltrazioni, è stato effettuato questa mattina dai tecnici dell’ufficio edilizia scolastica. La pioggia, infiltrandosi, ha bagnato i pannelli in cellulosa del controsoffitto: alcuni di essi, impolpati di acqua, si sono disgregati cadendo sul pavimento. Questa mattina le insegnanti della scuola che si sono ...

Maltempo - allerta gialla in Toscana : fino a domani : La sala operativa della Regione Toscana ha annunciato un'allerta meteo gialla per oggi e domani 2 settembre. Previsti forti temporali e grandinate.