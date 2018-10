Maltempo | tempesta di scirocco | caldo sconvolgente in Sicilia | Palermo vola a +31 | 5°C e

Maltempo - barca recuperata nel mare in tempesta al porto di Catanzaro : Un'imbarcazione da diporto trascinata a riva dalla forte corrente vicino al porto di Catanzaro ha reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco. Centinaia gli interventi in queste ore a causa del Maltempo.

Maltempo - allerta rossa in Liguria e altre 4 regioni/ Ultime notizie : domani nubifragi e venti di tempesta : Maltempo Liguria: frane, allagamenti e alberi caduti. Ultime notizie, allerta arancione: Genoa-Udinese si gioca? Violenti temporali si sono abbattuti nelle Ultime ore(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 22:00:00 GMT)

Maltempo Veneto - Zaia : è una “tempesta perfetta” - ma “vinceremo questa partita” : “Siamo di fronte alle condizioni della tempesta perfetta, quelle, per capirci, che determinarono l’alluvione del 2010, ma abbiamo messo in moto una macchina che ritengo efficiente e collaudata”. Lo dichiara il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, che sta seguendo il lavoro dell’Unità di Crisi da lui istituita per fronteggiare al meglio l’ondata di Maltempo che sta interessando il territorio. “Siamo anche di fronte al primo test importante ...

Maltempo - forte scirocco : Jonio in tempesta - 80 immigrati su una barca a vela rischiano di annegare. Si mobilita la Guardia Costiera di Crotone [LIVE] : Il personale della Capitaneria di porto-Guardia Costiera di Crotone è impegnato in un’operazione di salvataggio nei confronti di circa 80 migranti che si trovano su una barca a vela in balia delle onde. L’imbarcazione è stata avvistata al largo di Capocolonna, nel Crotonese. Le operazioni di soccorso sono complicate dallle avverse condizioni meteo-marine. L'articolo Maltempo, forte scirocco: Jonio in tempesta, 80 immigrati su una ...

Maltempo - piogge torrenziali - vento e mare in tempesta. In Calabria una barca a vela con migranti in balìa delle onde - ragazza muore in auto nel Novarese : I temporali interesseranno la penisola fino a domani. "In tre giorni cadrà la pioggia che in passato cadeva in due mesi".

Allerta Meteo - Mediterraneo in balia del Maltempo : nel weekend importanti nevicate - una tempesta di vento - violenti temporali e sabbia in arrivo dal Sahara [MAPPE e DETTAGLI] : 1/12 ...

Previsioni Meteo - una potente tempesta porterà forte Maltempo in Italia : da venerdì sera piogge intense - temporali e rischio alluvioni al Centro-Nord - oltre 1 metro di neve sulle Alpi : Previsioni Meteo – Dopo una giornata di caldo senza precedenti per la fine di ottobre al Nord Italia, una potente tempesta porterà il rischio di alluvioni e neve in montagna per alcune parti dell’Europa centrale e meridionale nel corso del weekend. L’area che va dalla Spagna alla Polonia e alla Penisola Balcanica sarà colpita da questo grande e potente sistema. Tuttavia, gli effetti maggiori si avranno dalla Francia meridionale all’Italia ...

Maltempo in Messico : la tempesta tropicale “Vicente” provoca 11 morti : La tempesta tropicale “Vicente” ha provocato finora 11 morti (tra cui 7 bambini) in Messico, ed in particolare nello Stato di Oaxaca. Il Coordinamento statale della protezione civile di Oaxaca ha reso noto che le intense precipitazioni che hanno accompagnato la tempesta hanno provocato l’esondazione di fiumi e inondazioni che hanno isolato numerosi villaggi. Evacuati gli abitanti di Tuxtepec e Valle Nacional. L'articolo ...

Maltempo : Messico - 11 morti per tempesta tropicale Vicente : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Maltempo - tempesta nel Riminese : vola telone della tribuna a Misano : Forte Maltempo sta investendo gran parte dell’Italia. Una tempesta di vento e pioggia colpito il Riminese nel pomeriggio, con una tromba d’aria che si è abbattuta sull’autodromo di Misano Adriatico, dove era in corso una gara automobilistica della ‘Peroni Race’. Il vento ha creato danni ad alcune strutture mobili montate per l’occasione e ha fatto volare un telone che copriva la tribuna, rimasta priva di ...

Maltempo : la tempesta Callum flagella Irlanda e l’ovest della Gran Bretagna : Danni, incidenti e intoppi al traffico oggi in Irlanda e sulle coste occidentali della Gran Bretagna flagellate da una nuova bufera, ribattezzata Callum, che ha portato piogge e vento, oltre a burrasca nell’Irish Sea. Le raffiche hanno sfiorato i 120 chilometri all’ora, con interruzione della corrente elettrica in centinaia di case fra Irlanda, Irlanda del Nord e coste del Galles. Coinvolte pure una parte dell’Inghilterra e ...

Maltempo in Europa : Regno Unito si prepara alla tempesta Callum. Vi sono gia' i primi disagi. : Una intensa ondata di Maltempo sta colpendo il Regno Unito per l'avvicinamento di una vasta area ciclonica dall'Atlantico caratterizzata da venti molto forti e abbondanti piogge. Nelle prossime...

Previsioni Meteo - la prossima settimana avremo forte Maltempo in tutt’Italia : rischio alluvioni da Nord a Sud per una nuova tempesta sul Mediterraneo : Diversi sistemi di tempeste hanno portato grande instabilità su parti del Mediterraneo nelle ultime settimane e questo modello sembra continuare anche durante la prossima settimana, la seconda del mese di ottobre. Una tempesta al momento sta portando pioggia e temporali in Italia, incluse Calabria, Sicilia e Sardegna, oltre alla Corsica. Le alluvioni al Sud sono state tali da provocare vittime in Calabria, danni a case ed aziende, notevoli ...

Allerta Meteo - il Maltempo provocato dal caldo anomalo flagella l’Italia : la tempesta che risale il Tirreno può diventare un Uragano al largo di Roma [LIVE] : 1/47 ...