Maltempo | scuole chiuse in molte città da nord a sud

Maltempo - nubifragi - frane e venti a 100 km/h. Cinque morti - un disperso Scuole chiuse martedì : ecco dove : Disagi in tutta Italia. Due morti in provincia di Frosinone, uno a Latina, uno a Napoli e uno a Savona . disperso velista a Catanzaro. A Venezia marea record: allagato il 70% del centro storico. Interrotta l’Alta Velocità tra Parma e Reggio Emilia. Bloccati 180 turisti al Passo dello Stelvio. Il Viminale: valutare chiusura Scuole e uffici e limitare gli spostamenti

Maltempo : Scuole Chiuse 30 Ottobre 2018 : Il Vortice di bassa pressione che nella giornata di oggi si è approfondito sul Mar Ligure, si sposterà sull’Europa centro-settentrionale, indebolendosi, e permettendo un graduale miglioramento. Tuttavia a seguito di varie criticità, i seguenti comuni hanno deciso per la Chiusura degli Istituti Scolastici. Per maggiori dettagli vi invitiamo a fare riferimento ad eventuali comunicazioni fornite dal proprio comune, o dall’istituto ...

Maltempo - scuole chiuse anche domani a Roma e in molte città italiane da Nord a Sud : Il Campidoglio ha disposto la chiusura di tutti gli istituti nella capitale per il secondo giorno consecutivo. Studenti a casa anche in tutto il Veneto e in molte zone di Toscana, Liguria e altre regioni

Maltempo da Venezia a Roma - nubifragi e scuole chiuse : Piogge torrenziali, allagamenti, venti fino a 100 km/h. L’ondata di Maltempo che ha colpito l’Italia da domenica 28 ottobre ha provocato tre morti nel Lazio e uno in Campania. In diverse città, a partire da Roma, lunedì le scuole sono rimaste chiuse e rtimarranno chiuse anche martedì 30. Resta infatti l’allerta rossa nelle regioni più colpite: Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Lombardia e Liguria. ...

Maltempo : Firenze - bimbi restano in scuole : ANSA, - Firenze, 29 OTT - "Voglio tranquillizzare i genitori degli alunni delle scuole del @comunefi. Nessuno sarà fatto uscire da scuola finché è in corso il picco del Maltempo. Prudenza, non vi ...

Maltempo : anche domani scuole chiuse in tutto il Veneto : Venezia, 29 ott. (AdnKronos) - L'Unità di crisi istituita presso la Protezione Civile regionale che sta seguendo l’evolversi dell’ondata di Maltempo, informa di aver ricevuto dalle Prefetture del Veneto la comunicazione relativa alla chiusura delle scuole anche per la giornata di domani, martedì 30

Maltempo - pioggia e vento a Fiumicino : alberi caduti e scuole chiuse : pioggia e vento oggi a Fiumicino dove sono stati moltissimi gli interventi effettuati su tutto il territorio dalla Polizia locale a causa del Maltempo che ha colpito il litorale durante la mattinata, in particolare per il forte vento. Nel dettaglio, dalle 8.45 alle 14 di oggi, sono state in tutto 23 le emergenze affrontate dagli uomini e dalle donne della Polizia locale da Parco Leonardo a Fiumicino, da Fregene a Palidoro. Di queste ben 11 a ...

Maltempo. Pompei : chiusi scavi. Grosseto : scuole chiuse : Il maltempo sta sferzando l’Italia causando danni e disagi. Per via del forte la direzione del Parco archeologico di Pompei