Maltempo Roma | Raggi | raffiche a oltre 100 km k | “non succedeva da 20 anni”

Roma - scuole chiuse martedì 30 ottobre per il Maltempo : è ufficiale : Anche nella giornata di martedì 30 ottobre scuole chiuse a Roma. Lo ha deciso il Campidoglio con un'ordinanza che dispone la chiusura degli istituti di ogni ordine e grado. E lo ha...

Maltempo - scuole chiuse anche domani a Roma e in molte città italiane da Nord a Sud : Il Campidoglio ha disposto la chiusura di tutti gli istituti nella capitale per il secondo giorno consecutivo. Studenti a casa anche in tutto il Veneto e in molte zone di Toscana, Liguria e altre regioni

Maltempo Emilia-Romagna : nubifragio a Bologna - strade allagate in città : A Bologna, dopo un temporale in mattinata, nel pomeriggio si è abbattuto un violento nubifragio con tuoni, lampi e raffiche di vento. I vigili del fuoco sono impegnati con tutte le squadre disponibili tra la citta’, la zona collinare e la prima pianura, per alberi caduti, tetti o cornicioni pericolanti e allagamenti. La pioggia caduta in pochi minuti ha allagato molte strade, rendendo difficile la circolazione in tangenziale, sui viali di ...

Da Nord a Sud : Italia travolta dal Maltempo | Video dai social : danni da La Spezia a Roma : Nella città ligure una tromba d'aria ha provocato la caduta di container in mare; alberi a terra e forte vento in tutta Italia.

Maltempo Roma : un delfino vittima delle mareggiate e della furia del mare : Un delfino è rimasto vittima della forte ondata di Maltempo che in queste ore ha colpito Roma e il litorale. Il cetaceo è stato spinto a riva dalle forti mareggiate che hanno flagellato Ostia. Il povero animale deve aver sbattuto violentemente contro la struttura di legno di un stabilimento balneare della località balneare, restando incastrato sotto la pedana. A nulla è servito l’intervento dei volontari della Sezione Enpa di Roma, accorsi ...

Maltempo da Venezia a Roma - nubifragi e scuole chiuse : Piogge torrenziali, allagamenti, venti fino a 100 km/h. L’ondata di Maltempo che ha colpito l’Italia da domenica 28 ottobre ha provocato tre morti nel Lazio e uno in Campania. In diverse città, a partire da Roma, lunedì le scuole sono rimaste chiuse e rtimarranno chiuse anche martedì 30. Resta infatti l’allerta rossa nelle regioni più colpite: Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Lombardia e Liguria. ...

Maltempo Roma. Domani 30 ottobre allerta arancione : Maltempo Roma. Il Centro funzionale centrale della Protezione civile, assunte le criticita’ comunicate dai Centri funzionali decentrati di tutte le Regioni e Province autonome, ha emesso il bollettino di criticita’ nazionale/allerta che prevede per Domani, 30 ottobre, la conferma dell’allerta arancione per il Lazio, con moderata criticita’ per rischio temporali su Aniene, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Appennino di ...

Maltempo Roma - 250 interventi per rami caduti : “Evento straordinario” : A causa del Maltempo e delle fortissime raffiche di vento che stanno colpendo la città, il Servizio Giardini di Roma Capitale ha effettuato fino ad ora più di 250 interventi per rami o alberi caduti. “Quello che si sta verificando in queste ore è un evento straordinario, con vento a tempesta che ha raggiunto raffiche anche di 105 km orari, che sta causando danni sul verde urbano a Roma come nelle altre città interessate da questa ...

Ondata Maltempo - acqua record a Venezia A Roma piovono alberi : AdnKronos, - Due persone sono morte nel frusinate a causa del maltempo che si sta abbattendo su tutta Italia e sta creando disagi da Nord a Sud. Sei le regioni - Abruzzo, Liguria, Lombardia, Veneto, ...

Maltempo a Roma - "limitare spostamenti" : 16.55 "La Protezione Civile di Roma Capitale chiede di limitare gli spostamenti all' indispensabile in considerazione del possibile peggioramento delle condizioni atmosferiche delle prossime ore e per favorire la circolazione dei mezzi di soccorso". Oggi nella Capitale le scuole sono rimaste chiuse,come in molte altre città, per l'emergenza Maltempo. Raffiche di vento oltre i chilometri orari, che hanno causato problemi tra alberi e rami ...

Maltempo : stop agli ingressi a Colosseo - Palatino e Foro Romano : Per motivi di sicurezza, e in considerazione delle forti raffiche di vento, gli ingressi al Parco del Colosseo, che comprendono quelli al Palatino, all’Anfiteatro Flavio e al Foro Romano, sono stati sospesi a meta’ mattinata fino a cessate esigenze. La decisione e’ stata presa dalla direzione del Parco Archeologico del Colosseo a causa del Maltempo. L'articolo Maltempo: stop agli ingressi a Colosseo, Palatino e Foro Romano ...