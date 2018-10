Maltempo Roma | 250 interventi per rami caduti | “Evento straordinario”

Ondata Maltempo - acqua record a Venezia A Roma piovono alberi : AdnKronos, - Due persone sono morte nel frusinate a causa del maltempo che si sta abbattendo su tutta Italia e sta creando disagi da Nord a Sud. Sei le regioni - Abruzzo, Liguria, Lombardia, Veneto, ...

Maltempo a Roma - "limitare spostamenti" : 16.55 "La Protezione Civile di Roma Capitale chiede di limitare gli spostamenti all' indispensabile in considerazione del possibile peggioramento delle condizioni atmosferiche delle prossime ore e per favorire la circolazione dei mezzi di soccorso". Oggi nella Capitale le scuole sono rimaste chiuse,come in molte altre città, per l'emergenza Maltempo. Raffiche di vento oltre i chilometri orari, che hanno causato problemi tra alberi e rami ...

Maltempo : stop agli ingressi a Colosseo - Palatino e Foro Romano : Per motivi di sicurezza, e in considerazione delle forti raffiche di vento, gli ingressi al Parco del Colosseo, che comprendono quelli al Palatino, all’Anfiteatro Flavio e al Foro Romano, sono stati sospesi a meta’ mattinata fino a cessate esigenze. La decisione e’ stata presa dalla direzione del Parco Archeologico del Colosseo a causa del Maltempo. L'articolo Maltempo: stop agli ingressi a Colosseo, Palatino e Foro Romano ...

Maltempo : a Roma vento forte - alberi e tegole caduti : oltre 140 interventi : AGI, - Roma, 29 ott. - Il forte vento che sta soffiando su Roma ha causato numerose cadute di rami e di alberi, ma anche coperture divelte, intonaci, tegole, pali e cartelloni trascinati via. I vigili ...

Maltempo Roma : 140 richieste di intervento dei Vigili del Fuoco - “limitare gli spostamenti all’indispensabile” : Giornata di Maltempo a Roma: nella Capitale dalle otto di stamattina i Vigili del Fuoco del comando di Roma hanno effettuato almeno 140 interventi. Per circa l’80% si tratta di alberi e rami caduti o in imminente pericolo di caduta , coperture divelte, intonaci tegole pali e cartelloni. In corso almeno 40 interventi, in attesa oltre duecento. Al momento l’impianto di soccorso dei pompieri Romani è stato potenziato con alcune squadre ...

Maltempo - Roma bloccata a causa dei rami crollati : Il Maltempo si è abbattuto su Roma. Bus, metro b e la tratta Roma-Lido sono state le vittime principale dei caduta dei rami degli alberi che, non essendo stati potati a tempo debito, sono crollati.I rami caduti sulla carreggiata, si legge su Romatoday, non risparmiano nessuna zona di Roma: da viale Giorgio Washington a via Pannonia, da via Capo dell'Argentiera (altezza via Capo Sperone) a via della Tecnica (altezza Largo Mustafa Kemal Ataturk), ...

Maltempo Roma : alberi e rami caduti in numerose zone - danni : alberi e rami sono caduti su diverse strade di Roma, abbattendosi in alcuni casi su auto e scooter in sosta: non si registrano feriti. Alcuni alberi sono caduti in via Ruzzante, nel quartiere Ostiense, e in via Gabriello Chiabrera. Secondo quanto riporta Luce Verde al momento è stata chiusa viale delle Milizie all’altezza di via Barletta mentre a Valle Giulia è limitato il servizio tram della linea 19. Condizioni di guida difficoltose si ...

Figliomeni (FDI) : Maltempo Roma - urgente manutenzione ordinaria : Roma – “Siamo di nuovo in emergenza per il Maltempo che sta colpendo diverse regioni italiane e anche Roma, a causa delle forti piogge avvenute nei giorni scorsi, si e’ ritrovata con case, cantine e negozi allagati, per non parlare delle strade dove a causa della mancata pulizia delle caditoie e del taglio delle erbacce, lungo i marciapiedi si sono formati dei veri e propri laghi che non hanno permesso la corretta circolazione ...

Maltempo Emilia-Romagna : vento con forti piogge e fiumi monitorati : Prosegue la fase di Maltempo anche in Emilia–Romagna: l’allerta è arancione per piogge e vento da Piacenza a Rimini, gialla fino al ravennate per criticita’ idrogeologica e idraulica. Previsti venti forti fino a burrasca su settori appenninici, pianure occidentali e coste (circa 70 km/h) con raffiche anche piu’ intense (circa 90 km/h). Mare da molto mosso fino ad agitato con alta probabilita’ di mareggiate. Prevista ...

Maltempo - Codacons : "Scuole chiuse - ma a Roma nemmeno piove. Comune incapace" : Continua il Maltempo e mentre il Comune di Roma ha disposto il provvedimento della chiusura delle scuole, arrivano le critiche del Codacons."L'ordinanza del Campidoglio sta generando disagi enormi alle famiglie. La decisione di chiudere le scuole, arrivata solo poche ore fa, non ha dato il tempo ai cittadini di organizzarsi, costringendo migliaia di Romani a prendere permessi sul lavoro e giorni di ferie allo scopo di accudire i propri figli. ...

Maltempo Lazio : scuole chiuse oggi a Roma - Frosinone e Fiumicino. Lezioni regolari a Rieti e Latina : A causa dell’allerta meteo le scuole resteranno chiuse oggi 29 ottobre 2018 a Roma. Anche le università hanno annunciato la sospensione delle Lezioni. Provvedimenti analoghi sono stati presi anche in diversi Comuni della provincia, quasi tutti quelli dei Castelli, a Ladispoli e Fiumicino. scuole chiuse anche in tutta la provincia di Frosinone e nel Viterbese. Lezioni regolari a Rieti e Latina. L'articolo Maltempo Lazio: scuole chiuse oggi ...