Maltempo | Rocca FDI | città in balia degli eventi

(Di lunedì 29 ottobre 2018) Oggi si sta palesando in tutta la sua drammatica l’abbandono nel quale versa ladi Roma, poiché questi sono i risultati di due anni e mezzo di non governo, di nulla di nulla se non chiacchiere, invettive e accuse a chi c’era prima. Gli alberi che stanno cadendo come foglie, le strade allagate per la mancata manutenzione di tombini e caditoie sono i risultati dell’Amministrazione Raggi. Ci giungono segnalazioni da tutta Roma e le foto che vediamo pubblicate sui social sono di una drammaticità unica, decine e decide di alberi sono caduti e per fortuna stanno solo facendo danni ad automobili e cose ma è evidente che tutti i cittadini sono esposti ad un serio rischio per la loro incolumità. Stiamo valutando se vi siano gli estremi per presentare un esposto contro il Sindaco Raggi per i pericoli e i disagi ai quali sta esponendo i cittadini romani per la mancanza ...